تصعيد جديد في تعز.. الجيش يقصف معدات الحوثيين ويُحبط استحداث مواقع غرب المحافظة

استهدفت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز، اليوم السبت، معدات حوثية أثناء استحداثها مواقع جديدة غربي تعز.
وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن قوات الجيش استهدفت معدات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية أثناء استحداثها مواقع جديدة في جبل المعنم بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة، وحققت إصابة مباشرة.
والجمعة، قال المركز إن الجندي أصيل محمد استشهد إثر استهدافه بطلقة قناص مليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة الضباب غربي المدينة.
ومنتصف الشهر الجاري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني نقطة عسكرية استحدثتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عزلة “سَر بيت” بمديرية سامع، جنوب شرق محافظة تعز.
وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية عمل استحداثات جديدة في جبهات مختلفة، والدفع بتعزيزات عسكرية، وتكثيف عمليات الحشد والتجنيد، ما ينذر بموجة تصعيد جديدة تهدد جهود التهدئة ومساعي السلام.