ترامب يكشف عن سلاح سري أمريكي يوقف الرادارات والصواريخ الروسية والصينية خلال عملية ضد مادورو

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - رويترز

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سلاح سري جديد استخدمته بلاده في العملية العسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الشهر الجاري، أطلق عليه اسم “المربك”.

وبحسب ما ذكر ترامب في تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست”، فإن السلاح السري الغامض، عطل عمل الدفاعات الفنزويلية خلال العملية.

وتابع: “لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم قط. كان لديهم صواريخ روسية وصينية، ولم يتمكنوا من إطلاق أي منها”.

وأضاف: “دخلنا، وضغطوا على الأزرار، ولم ينجح شيء. كانوا مستعدين تماماً لنا”، مشيرًا إلى أن هذا كل ما يستطيع التحدث عنه حول السلاح.

وعلّق ترامب على السلاح عندما سُئل عن التقارير التي صدرت هذا الأسبوع والتي تفيد بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن اشترت سلاحاً يعمل بالطاقة النبضية يُشتبه في أنه من النوع الذي تسبب في “متلازمة هافانا”.

ووفق الصحيفة، فإنه لا يُعرف الكثير عن السلاح، لكن تلك التقارير جاءت عقب روايات من أرض الواقع في فنزويلا تصف كيف تم إخضاع عناصر مادورو، وهم “ينزفون من أنوفهم” ويتقيؤون الدم.

وروى أحد أعضاء فريق حراس مادورو لاحقاً أن “جميع أنظمة الرادار لدينا توقفت فجأة دون أي تفسير”.

وقال: “بعد ذلك رأينا طائرات بدون طيار، الكثير من الطائرات بدون طيار، تحلق فوق مواقعنا. لم نكن نعرف كيف نتصرف”، مضيفًا أن طائرات الهليكوبتر ظهرت بعد ذلك – “ثمانية بالكاد” – تحمل حوالي 20 جنديًا أمريكيًا إلى المنطقة.

ثم كان “المُربك” موجهاً بشكل مباشر إلى المدافعين عن مادورو، على حد وصف “نيويورك بوست”.

ونقلت عن شاهد عيان: “في لحظة ما، أطلقوا شيئاً ما؛ لا أعرف كيف أصفه. كان الأمر أشبه بموجة صوتية شديدة للغاية. وفجأة شعرت وكأن رأسي سينفجر من الداخل”.

وأردف: “بدأنا جميعًا ننزف من الأنف. وكان البعض يتقيأ دمًا. سقطنا على الأرض، غير قادرين على الحركة. لم نتمكن حتى من الوقوف بعد ذلك السلاح الصوتي – أو أيًا كان”.

وقبل أيام، زعم الخبير الصيني لان شونتشينغ بأن القوات الأمريكية ربما استخدمت سلاحا صوتيا متقدما أو سلاحا يعمل بموجات ترددية فائقة العلو خلال عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار لان إلى أن وصف عناصر الأمن الفنزويليين للهجوم يشير إلى استخدام “موجات صوتية غامضة”، إذ بدأ العساكر بعد الهجوم بالإقياء ونزيف من الأنف وفقدان القدرة على الحركة.

وبناء على هذه الأعراض، رجّح الخبير أن يكون السلاح المستخدم إما من نوع الموجات دون الصوتية (إنفراسونيك) أو فوق الصوتية (ألتراسونيك)، أو ما يُعرف بـ”سلاح الضوضاء”.

كما لم يستبعد الخبير احتمال استخدام سلاح ميكروويف (من موجات الترددات فائقة العلو)، كان مخصصا في الأصل لمكافحة الطائرات المُسيرة، لكنه وُجه هذه المرة ضد البشر. وقال إن شدة طاقته كانت كافية للتسبب بأضرار لا رجعة فيها، بل وحتى الوفاة.