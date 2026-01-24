ترامب يكشف عن سلاح سري أمريكي يوقف الرادارات والصواريخ الروسية والصينية خلال عملية ضد مادورو توكل كرمان: الانتقالي يملك حق التظاهر السلمي والدولة من حقها احتكار السلاح ومن عارض في عهد عيدروس كان يواجه القتل أو السجن لويس هاميلتون يتحدث عن التحدي الهائل مع دخول قواعد فورمولا 1 الجديدة مجلس حضرموت الوطني: إما أن تكون حضرموت إقليم كامل الصلاحيات أو دولة مستقلة اغتيال طبيبة يمنية أمام أطفالها الأربعة.. جريمة حوثية تهز محافظة تعز تحركات ولقاءات لابن حبريش في المكلا واشنطن تحشد قوتها في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران اليمن في قائمة الدول العشر الأولى عالميًا من حيث عدد المساجد طائرة سعودية طبية تنقل مصابي الانفجار الذي استهدف ''حمدي شكري'' الى الرياض للعلاج صيدنايا حضرموت.. الإمارات تغادر وتخلف 3 مقابر و6 مراكز احتجاز سرية
تحدث لويس هاميلتون عن “التحدي الهائل” الذي يواجهه هو وغيره من السائقين هذا الموسم ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع دخول القواعد الجديد حيز التنفيذ، وذلك على هامش تقديم فريقه فيراري سيارته إس.إف-26 لأول مرة اليوم الجمعة.
كان العام الماضي هو العام الأول لبطل العالم سبع مرات مع أعرق فرق المسابقة، ولأول مرة في مسيرته لم يتمكن من الصعود إلى منصة التتويج.
كما تفوق عليه زميله شارل لوكلير بفارق 86 نقطة.
ويحتاج هاميلتون (41 عاما) ، إلى استعادة فيراري مستواه المعهود – بعدما غابت عنه الانتصارات في 2025. وسيضطر السائقون للتأقلم مع المحركات الجديدة وأكبر عملية إصلاح تقني منذ عقود.
وقال في مقابلة نشرها فيراري بعدما قطع بضع لفات على حلبة اختبار فيورانو تحت أنظار مشجعين تابعوا من جسر قريب “أعتقد أن هذا هو أكبر تغيير في القوانين شهدته رياضتنا، على الأقل في مسيرتي.
“في كل مرة كان الأمر يتعلق بالانتقال إلى لائحة جديدة، إنه تحد هائل. يبدأ الجميع من الصفر، ما يجعل الجميع سواسية.”
قال هاميلتون إن فيراري يمكنه التطور بشكل أسرع، والتوصل إلى أفكار جديدة، والمنافسة بنفس وتيرة المنافسين، في حين أن السائقين يلعبون دورا رئيسيا.
“كسائقين، نتكيف… سيكون تحديا هائلا على كل سائق التكيف مع وحدة الطاقة على وجه الخصوص.
“في هذه الفترة الزمنية يتعين عليك أن تصبح السائق الأكثر كفاءة على الإطلاق، مستخدما جميع الأدوات المتاحة … لتوفير الوقود، وإعادة شحن الطاقة، واستخدام الطاقة، واستخدام التماسك، وجمع كل هذه الأشياء معا”.
ولم يفز فريق فيراري ببطولة الصانعين منذ عام 2008، وكان كيمي رايكونن آخر سائقيه الذين حصدوا اللقب في عام 2007.