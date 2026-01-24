مجلس حضرموت الوطني: إما أن تكون حضرموت إقليم كامل الصلاحيات أو دولة مستقلة

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 327

أكد الأمين العام لمجلس حضرموت الوطني، عصام حبريش الكثيري أن حضرموت يجب أن تُمنح حقوقها كاملة في ظل المتغيرات السياسية الجارية، مشيرًا إلى أن المسار السياسي لحضرموت يتمثل في أن تكون إقليمًا كامل الصلاحيات في دولة الأقاليم، أو دولة مستقلة في حال حدوث أي تقسيم قادم، داعيًا جميع أبناء حضرموت إلى الاصطفاف وتوحيد الكلمة.

وأقام مجلس حضرموت الوطني، اليوم، لقاءً عامًا موسعًا بمدينة سيئون، ضمّ الشخصيات الرسمية، والمكونات السياسية، والوجهاء والأعيان، وقطاعي الشباب والمرأة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلي السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، وهيئة الحكماء، وأصحاب المناصب، والمشايخ، ومدراء العموم، والقضاة، ودكاترة الجامعات، والعلماء، والسياسيين، والإعلاميين، وعقال الأحياء.

وفي اللقاء، قدم الكثيري، باسم المجلس وكافة أبناء حضرموت، الشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية، التي وقفت إلى جانب حضرموت وقدمت وتواصل تقديم الدعم المستمر في مختلف المجالات العسكرية، والمدنية، والإنسانية.

وأكد دعم المجلس الكامل لكل خطوات سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن، في إعداد رؤية حضرمية موحدة لمشاركة حضرموت في مؤتمر الحوار الشامل المزمع عقده في الرياض.

وأشار الأمين العام إلى أن مجلس حضرموت الوطني، بوصفه مظلة لمشروع حضرموت ومكوناتها، يعبّر عن صوت أبنائها بكل استحقاق، موضحًا أن المجلس يضم مختلف شرائح المجتمع، وسيعمل على توسيع قاعدته التنظيمية بإضافة المزيد من الشخصيات الحضرمية في مختلف هيئاته وإداراته.

وفي اللقاء، ألقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري كلمة السلطة المحلية، أشار فيها إلى أهمية توحيد الصفوف والحفاظ على الروابط المجتمعية، مشيدًا بدور مجلس حضرموت الوطني.

من جانبه رحّب رئيس هيئة الحكماء في مجلس حضرموت الوطني الحكم عبدالله مبروك بن عجاج النهدي بالحضور، مؤكدًا في كلمته أن حضرموت يجب أن تُمنح كامل حقوقها، وأن المجلس سيعمل بكل طاقته، وبدعم صادق من المملكة العربية السعودية، على إيصال قضية حضرموت وتمكينها من نيل حقوقها المشروعة.

بدوره، قدّم وكيل محافظة حضرموت المساعد عبدالهادي التميمي كلمة الحضور، عبّر فيها عن شكره لمجلس حضرموت الوطني، بوصفه مظلة وممثلًا سياسيًا لأبناء حضرموت، على إقامة هذا اللقاء الجامع، داعيًا إلى توحيد الرؤية الحضرمية والمشاركة الفاعلة في المتغيرات السياسية الجارية.

شهد اللقاء إلقاء كلمة العلماء للدكتور عبدالله بن شهاب، وكلمة قطاع الشباب والمرأة للدكتورة فاطمة بلعجم، إلى جانب تقديم عدد من القصائد الشعرية التي عبّرت عن حب حضرموت وقضيتها.