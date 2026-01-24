اغتيال طبيبة يمنية أمام أطفالها الأربعة.. جريمة حوثية تهز محافظة تعز

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

شهدت محافظة تعز فجر اليوم جريمة بشعة راح ضحيتها الدكتورة وفاء محمد سيف عبد الرحمن سرحان، بعد إطلاق النار عليها داخل منزلها في منطقة نخلة بمديرية شرعب السلام، في واقعة أثارت صدمة واستنكارًا واسعًا في الأوساط المحلية والطبية والاجتماعية.

مصادر محلية تحدثت لمأرب برس أكدت أن أربعة مسلحين تابعين لجماعة الحوثي الإرهابية اقتحموا منزل المواطن سعيد العسالي في عزلة العسيلة، وأطلقوا النار على الدكتورة وفاء أمام أطفالها الأربعة، مما أدى إلى وفاتها على الفور قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

كانت الدكتورة وفاء سرحان من الكفاءات الطبية المعروفة في محافظة تعز، محبوبة لدى المجتمع لأدوارها المهنية والإنسانية، ما جعل الخبر مصدر حزن وغضب واسع لدى المواطنين.

كما أثارت الجريمة استنكارًا شديدًا في أوساط السكان، الذين وصفوا ما حدث بأنه جريمة بشعة تسيء لكرامة المرأة وأمن المدنيين، وطالبوا الجهات الأمنية بضرورة ضبط الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة، مع تعزيز الحماية للمدنيين خاصة النساء والأطفال.

الجريمة تأتي في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي العديد من حوادث العنف والاعتداءات ضد المدنيين والكوادر المهنية دون مساءلة واضحة، ما يُعكس تفاقمًا في حالة الانفلات الأمني وغياب الضوابط التي تكفل سلامة المواطنين.

وتقع مديرية شرعب السلام شمال غرب محافظة تعز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وتشهد توترات أمنية متكررة في ظل استمرار الحرب والحالات المسلحة المتفرقة.