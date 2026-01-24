تحركات ولقاءات لابن حبريش في المكلا

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

اطّلع وكيل أول محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش، اليوم، على الاحتياجات الأساسية لمديرية غيل بن يمين، وفي مقدمتها المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

واستمع بن حبريش من المدير العام لمديرية غيل بن يمين، الدكتور دويل القرزي، الى شرحٍ حول أوضاع المديرية، وأبرز أولوياتها الخدمية، واحتياجاتها الملحّة، إلى جانب متطلبات معالجة مشاريع الطرق المتعثرة، وفي مقدمتها طريق الهجلة - غيل بن يمين، وسفلتة الشوارع الداخلية.

وجدد بن حبريش، اهتمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأوضاع مديرية غيل بن يمين، باعتبارها من المديريات الأكثر احتياجا للمشاريع الخدمية..مشددًا على أن قضايا المواطنين تمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار المعيشي.

الى ذلك أكد وكيل أول محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان المجتمعية في مديرية مدينة المكلا في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز السكينة العامة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وشدّد بن حبريش، خلال لقاء عُقد، اليوم، وضم مدير عام مديرية مدينة المكلا، فياض باعامر، ورئيس إدارة اللجان المجتمعية، محمد الجفري، على ضرورة الارتقاء بأداء اللجان المجتمعية وتفعيل أدوارها، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز الشراكة المجتمعية في دعم جهود السلطة المحلية.

ودعا وكيل أول المحافظة، إلى مضاعفة الجهود لجعل مدينة المكلا نموذجاً يُحتذى به في مجالات الخدمات والتحسين، ومنحها أولوية خاصة باعتبارها عاصمة محافظة حضرموت، وواجهة حضارية تعكس مكانتها التاريخية والإدارية.