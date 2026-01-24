واشنطن تحشد قوتها في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران اليمن في قائمة الدول العشر الأولى عالميًا من حيث عدد المساجد طائرة سعودية طبية تنقل مصابي الانفجار الذي استهدف ''حمدي شكري'' الى الرياض للعلاج صيدنايا حضرموت.. الإمارات تغادر وتخلف 3 مقابر و6 مراكز احتجاز سرية الكشف عن الخلافات التي أجلت إعلان تشكيل الحكومة اليمنية.. ماذا دار في لقاء الزنداني مع قادة الأحزاب؟ باكستان تطوي صفحة الاتفاق مع الإمارات لتشغيل مطار إسلام آباد وتتجه للخصخصة رحيل هامة دعوية يمنية.. وفاة الحبيب عمر الجيلاني مفتي الشافعية بمكة أثناء رحلة علمية مستويات قياسية جديدة للذهب.. يقترب من حاجز 5000 دولار أسباب جفاف الفم وأعراضه وعلاجه ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الزبادي ..تفاصيل
حلت اليمن في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أعلى عشر دول في العالم من حيث عدد المساجد، بعددٍ تجاوز 50 ألف مسجد منتشر في مختلف المحافظات.
وتصدّرت إندونيسيا القائمة عالميا بنحو 800 ألف مسجد، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان المسلمين، تلتها الهند في المرتبة الثانية بـ300 ألف مسجد رغم كونها دولة غير مسلمة.
كما ضمّت جمهورية مصر العربية نحو 100 ألف مسجد، تليها المملكة العربية السعودية بـ90 ألف مسجد.