اليمن في قائمة الدول العشر الأولى عالميًا من حيث عدد المساجد

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 236

حلت اليمن في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أعلى عشر دول في العالم من حيث عدد المساجد، بعددٍ تجاوز 50 ألف مسجد منتشر في مختلف المحافظات.

وتصدّرت إندونيسيا القائمة عالميا بنحو 800 ألف مسجد، باعتبارها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان المسلمين، تلتها الهند في المرتبة الثانية بـ300 ألف مسجد رغم كونها دولة غير مسلمة.

كما ضمّت جمهورية مصر العربية نحو 100 ألف مسجد، تليها المملكة العربية السعودية بـ90 ألف مسجد.