طائرة سعودية طبية تنقل مصابي الانفجار الذي استهدف ''حمدي شكري'' الى الرياض للعلاج

نقلت طائرة طبية سعودية جرحى الانفجار الذي وقع في عدن واستهدف موكب العميد حمدي شكري، من مطار عدن الدولي إلى الرياض، وذلك من أجل استكمال الحصول على العلاج وتلقي الرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات متخصصة، وفقاً لما أفاد به تلفزيون العربية.

وقال الإعلام السعودي، إن الخطوة تأتي في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها السعودية، وحرصها على تقديم الدعم العاجل للمصابين، وضمان حصولهم على العناية الطبية المتقدمة، بما يسهم في استقرار حالتهم الصحية وتسريع تعافيهم.

وكانت مدينة عدن شهدت انفجاراً ناتجاً عن سيارة مفخخة استهدفت موكباً عسكرياً أثناء مروره اي إحدى المناطق الشمالية للمدينة، واستهدف موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة ومرافقيه، ما اسفر عن قتلى ومصابين.

يذكر أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أدان بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب العميد حمدي شكري قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه بمنطقة جعولة في محافظة لحج، مساء الأربعاء الماضي، الذي أودى بحياة عدد من الشهداء، ومصابين.

وأكد "التحالف"، في بيان لمتحدثه الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.