باكستان تطوي صفحة الاتفاق مع الإمارات لتشغيل مطار إسلام آباد وتتجه للخصخصة

قررت الحكومة الباكستانية إنهاء مسار الاتفاق مع دولة الإمارات بشأن إسناد إدارة وتشغيل مطار إسلام آباد الدولي، بعد فترة من الجمود في المفاوضات بين الجانبين.
ونقلت مصادر مطلعة لصحيفة «إكسبريس تريبيون» أن القرار جاء على خلفية التأخيرات المتكررة من الجانب الإماراتي في تحديد الجهة التي ستتولى إدارة وتشغيل المطار، ما دفع إسلام آباد إلى إعادة تقييم المسار المتفق عليه سابقًا.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الباكستانية وافقت على إدراج مطار إسلام آباد الدولي ضمن قائمة الخصخصة النشطة، مستندة إلى ما وصفته بالنجاح الذي حققته تجربة خصخصة الخطوط الجوية الباكستانية (PIA).
وأضافت أن الإمارات، ورغم إبدائها اهتمامًا مبدئيًا بالمشروع، لم تُخطر باكستان باسم الجهة المرشحة لإدارة المطار، الأمر الذي دفع الحكومة الباكستانية إلى طلب رد نهائي عبر خطاب رسمي، قبل أن تتلقى إفادة بعدم القدرة على تأكيد أي جهة في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن باكستان كانت قد رفضت سابقًا طلبًا إماراتيًا بإدراج مطاري جناح الدولي في كراتشي، وعلامة إقبال الدولي في لاهور، ضمن مسودة اتفاق حكومي – حكومي (G2G)، كما لم توافق على مقترح خصخصة الربط الجوي بين أبوظبي وباكستان ضمن الإطار ذاته.