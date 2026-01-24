رحيل هامة دعوية يمنية.. وفاة الحبيب عمر الجيلاني مفتي الشافعية بمكة أثناء رحلة علمية مستويات قياسية جديدة للذهب.. يقترب من حاجز 5000 دولار أسباب جفاف الفم وأعراضه وعلاجه ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الزبادي ..تفاصيل هل يمكن الإصابة بالجلطات دون أي أعراض؟ – طبيب قلب يجيب هل نقص الفيتامينات يتسبب في ظهور بقع حمراء؟- طبيب يجيب الإمساك في الشتاء- وصفة طبيعية لعلاجه بدون ملينات الصحافة اليمنية تعيش أكثر مراحلها دموية وسط 115 انتهاكًا خلال 2025 .. بلا قيود توثق انهيار منظومة حماية الصحفيين في اليمن شبكتان بخطاب واحد: الانتقالي وحسابات إماراتية يروّجان وسمًا ضد السعودية عقب فضائح السجون والمتفجرات في مطار الريّان... «الجادة السلطانية»… رواية تفتّش في الذاكرة والسلطة من منظور أنثوي
واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة مقتربًا من حاجز 5000 دولار للأوقية، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
كما ارتفعت أسعار الفضة اليوم لتتجاوز مستوى 100 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخها، حيث صعدت في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 100.49 دولار