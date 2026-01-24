آخر الاخبار

رحيل هامة دعوية يمنية.. وفاة الحبيب عمر الجيلاني مفتي الشافعية بمكة أثناء رحلة علمية مستويات قياسية جديدة للذهب.. يقترب من حاجز 5000 دولار أسباب جفاف الفم وأعراضه وعلاجه ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الزبادي ..تفاصيل هل يمكن الإصابة بالجلطات دون أي أعراض؟ – طبيب قلب يجيب هل نقص الفيتامينات يتسبب في ظهور بقع حمراء؟- طبيب يجيب الإمساك في الشتاء- وصفة طبيعية لعلاجه بدون ملينات الصحافة اليمنية تعيش أكثر مراحلها دموية وسط 115 انتهاكًا خلال 2025 .. بلا قيود توثق انهيار منظومة حماية الصحفيين في اليمن شبكتان بخطاب واحد: الانتقالي وحسابات إماراتية يروّجان وسمًا ضد السعودية عقب فضائح السجون والمتفجرات في مطار الريّان... «الجادة السلطانية»… رواية تفتّش في الذاكرة والسلطة من منظور أنثوي

مستويات قياسية جديدة للذهب.. يقترب من حاجز 5000 دولار

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 186

 واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة مقتربًا من حاجز 5000 دولار للأوقية، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

كما ارتفعت أسعار الفضة اليوم لتتجاوز مستوى 100 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخها، حيث صعدت في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 100.49 دولار

إقراء أيضاً
  الذهب والفضة والبلاتين يسجلون مستويات قياسية وسط اضطراب الأسواق
تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن
الأزمة المالية تضرب بنك اليمن الدولي: انهيار وظيفي يبدأ يناير 2026
الذهب يخترق مستوى 4700 دولار والفضة قرب مستويات تاريخية
الذهب والفضة يقفزان لمستويات قياسية جديدة
البنوك اليمنية تتهم الحوثيين بخنق الإنترنت وشل الخدمات المصرفية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول