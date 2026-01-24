مستويات قياسية جديدة للذهب.. يقترب من حاجز 5000 دولار

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة مقتربًا من حاجز 5000 دولار للأوقية، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

كما ارتفعت أسعار الفضة اليوم لتتجاوز مستوى 100 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخها، حيث صعدت في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 100.49 دولار