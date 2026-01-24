أسباب جفاف الفم وأعراضه وعلاجه

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

هل تشعر بجفاف في فمك أو ما يعرف عاميا باسم نشفان الريق؟

يحدث جفاف الفم نتيجة عدم إفراز الغدد اللعابية اللعاب الكافي الذي يحافظ على رطوبة الفم، وفي المقال التالي سنتحدث عن أبرز المعلومات الضرورية عن جفاف الفم.

أسباب جفاف الفم هناك عدد متنوع من أسباب جفاف الفم واللسان والحلق أيضًا، وفيما يلي سنتحدث عن بعض هذه الأسباب:

1. الجفاف يحدث الجفاف نتيجة فقدان الجسم لكمية كبيرة من السوائل دون تعويضها، نتيجة عدة حالات مثل الإسهال والتعرق الشديد والتقيؤ، ونتيجة للجفاف يقل إفراز الجسم للعاب الكافي لترطيب الفم، وبالتالي تعرض الفم للجفاف.

2. القلق والضغط العصبي عند التعرض للقلق والضغط العصبي يزيد إفراز الجسم لهرمون القلق الذي يسمى الكورتيزول، ويؤثر إفراز هذا الهرمون على كفاءة إفراز الجسم للعاب المرطب للفم.

3. عرض جانبي لبعض الأمراض والعدوى يعتبر جفاف الفم من الأعراض الجانبية لبعض الحالات المرضية، مثل مرض السكري والزهايمر، ومتلازمة شوغرن والتليف الكيسي، والأنيميا والضغط المرتفع ومرض باركنسون، وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض القلاع الفموي، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

4 .بعض الأدوية يعد تعرض الفم للجفاف من الأعراض الجانبية الشائعة للعديد من الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة طبيًا، مثل أدوية علاج القلق والاكتئاب، والإسهال وضغط الدم المرتفع والربو، ومضادات الهيستامين ومدرات البول، ومرخيات العضلات والمهدئات، والعلاج الإشعاعي والكيميائي لعلاج مرض السرطان.

5. تلف الأعصاب قد يحدث تعرض الفم للجفاف نتيجة تلف أعصاب منطقة الرقبة أو الرأس بعد الخضوع لعملية جراحية أو تعرضهما للإصابة.

6. التنفس من خلال الفم يؤدي التنفس عبر الفم أو الشخير أثناء النوم لتبخر اللعاب من الفم، مما يؤدي لتعرض الفم للجفاف، أو زيادة حدة الجفاف الموجود بالأساس.

7. التدخين يؤدي التدخين ومضغ التبغ للتأثير على إفراز اللعاب المرطب للفم، مما يعرض الفم للإصابة بالجفاف.

أعراض جفاف الفم يصاحب تعرض الفم للجفاف بعض الأعراض مثل:

صعوبة البلع والمضغ والكلام.

صعوبة تذوق الأطعمة والمشروبات.

حرقان بالفم.

جفاف الشفايف وتشققها.

قروح الفم.

جفاف اللسان والحلق.

رائحة النفس الكريهة. زيادة خطر الإصابة بالتهاب اللثة، وتسوس الأسنان وعدوى الفم مثل مرض القلاع الفموي.

علاج جفاف الفم

يعتمد علاج جفاف الفم على سبب هذا الجفاف، على سبيل المثال في حالة إذا كان هذا الجفاف عرضًا جانبيًا لتناول أحد الأدوية، قد يعدل الطبيب جرعة هذا الدواء أو يصف دواء بديل، وفي حالة إذا كان هذا الجفاف نتيجة تلف الغدد اللعابية أو بعض الأمراض المزمنة، قد يصف الطبيب بعض الأدوية التي تحفز إفراز اللعاب مثل سالاجين أو إيفوكساك، وفيما يلي سنوضح بعض النصائح التي تساعد على الوقاية من جفاف الفم أو التخفيف من أعراضه:

شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم. مص مكعبات الثلج.

التقليل من الكحول والكافيين. التقليل من تناول الملح والسكر. مضغ العلكة الخالية من السكر، أو مص الحلوى الصلبة الخالية من السكر.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب تناول الأطعمة الحمضية مثل الليمون، والأطعمة الحارة.

العناية بنظافة الأسنان تجنبًا للتعرض لتسوس الأسنان أو التهاب اللثة، من خلال الحرص على تفريش الأسنان مرتين يوميًا على الأقل بعد الوجبات وقبل النوم، وتنظيف الأسنان بخيط الأسنان، واستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلوريد، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، وقد يقترح الطبيب استخدام غسول الفلوريد يوميًا والجل لترطيب الفم.

وفي النهاية نادرًا ما يشير جفاف الفم لمشكلة صحية خطيرة، لكن ننصح بزيارة الطبيب في حالة استمرار هذه المشكلة، مع ظهور أعراض مثل قروح الفم وصعوبة المضغ والبلع ورائحة النفس الكريهة رغم تنظيف الأسنان