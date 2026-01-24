ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الزبادي ..تفاصيل

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يُعد الزبادي اليوناني من أكثر الأطعمة الشائعة التي يميل إلى تناولها العديد من الأشخاص، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الصحة، فضلًا عن مذاقه المتميز من بين الاطعمة الأخرى، فماذا يحدث لسكر الدم عند تناوله؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول الزبادي اليوناني على الصحة وما تأثيره على سكر الدم، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور سيد حماد استشاري التغذية وعلوم الأغذية بالمعهد القومي للتغذية.

ما تأثير الزبادي اليوناني على سكر الدم؟

يُعد الزبادي بشكل عام ومن بينها الزبادي اليوناني، وجبة مثالية لمرضى السكر، حيث يعود بالعديد من الفوائد على صحة الجسم، دون أن يتسبب في ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه، فهو يساعد على استقرار سكر الدم بفضل البروتين العالي، الذي يبطئ امتصاص السكر.

كما يحتوي على البروبيوتيك الذي يحسن من حساسية الأنسولين ويقلل الالتهاب، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى السكري، على عكس الأنواع المحلاة التي قد تتسبب في اضطرابات سكر الدم.

يمكن أن يساهم الزبادي اليوناني في الشعور بالشبع لفترات طويلة ويقلل من الشراهه في تناول الأطعمة، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، لكن رغم من ذلك من الضروري تناول الزبادي باعتدال، تجنبًا لحدوث حدوث اى مشاكل هضمية.

ما فوائد الزبادي اليوناني؟

الزيادي اليوناني يحتوي على نسبة أعلى قليلًا في نسبة البروتين مقارنة من الزبادي العادي، فتناوله بشكل معتدل أو حتى الزبادي العادي يمكن أن يعود بالفوائد على الصحة، من بينها:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضميبفضل النسبة العالية من البروبيوتك التي تعزز من البكتريا النافعة بالجسم، ومنها تعزز من صحة الهضم وحركة الأمعاء، ويسهل من عمليتي الهضم والإخراج، وبالتالي يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك المُزمن.

2- الوقاية من الانيمياتناول الزبادي اليوناني يحسن من عملية الهضم، وبالتالي يحسن من امتصاص الفيتامينات والمعادن منها الحديد، ومنها يحمي من الإصابة بنقص الحديد المعروف بفقر الدم "الانيميا"

3- تحسين صحة العظاميحتوي الزبادي اليوناني على نسبة جيدة من الكالسيوم، بالإضافة إلى دوره في تحسين امتصاص هذا العنصر من الطعام، وكلاهما يعززان من صحة العظام، ويحمي من الإصابة بالهشاشة.

4- تعزيز صحة العضلاتيمكن لتناول الزبادي اليوناني أن يحسن من صحة العضلات خاصة للأشخاص الرياضيين، بفضل احتوائه على نسبة من البروتين التي تعزز أيضًا من الطاقة لفترات طويلة.

5- إنقاص الوزنيساعد البروتين المتواجد في الزيادي اليوناني في تقليل الشهية، مما يساهم في التحكم في السعرات الحرارية وإنقاص الوزن بسهولة