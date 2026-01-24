هل يمكن الإصابة بالجلطات دون أي أعراض؟ – طبيب قلب يجيب هل نقص الفيتامينات يتسبب في ظهور بقع حمراء؟- طبيب يجيب الإمساك في الشتاء- وصفة طبيعية لعلاجه بدون ملينات الصحافة اليمنية تعيش أكثر مراحلها دموية وسط 115 انتهاكًا خلال 2025 .. بلا قيود توثق انهيار منظومة حماية الصحفيين في اليمن شبكتان بخطاب واحد: الانتقالي وحسابات إماراتية يروّجان وسمًا ضد السعودية عقب فضائح السجون والمتفجرات في مطار الريّان... «الجادة السلطانية»… رواية تفتّش في الذاكرة والسلطة من منظور أنثوي الواء الركن إبراهيم حيدان يعلن انطلاق عملية واسعة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في عدن بدعم سعودي ويؤكد «لا غطاء بعد اليوم لأي سلاح خارج الدولة» ترمب ينشر أسرار القادة.... أوروبا تقول: لن نثق به مجدداً ءليفربول يواجه بورنموث بصفوف منقوصة.. وصلاح يعود لإنقاذ الهجوم من فرانكفورت إلى مانشستر.. مرموش يبحث عن فرصة ضائعة في إنجلترا
يظن كثير من الأشخاص أن الإصابة بالجلطة القلبية لا يمكن أن تحدث دون ألم شديد أو أعراض واضحة، لكن الواقع الطبي يشير إلى أن بعض الجلطات قد تمر دون أن يشعر بها المريض، ما يزيد من خطورتها ويؤخر التدخل الطبي.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" حقيقة الجلطات الصامتة وكيفية اكتشافها، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد صالح، استشاري أمراض القلب.
ما هي الجلطة الصامتة؟يشير صالح إلى أن الجلطة الصامتة هي إصابة عضلة القلب بانسداد في أحد الشرايين التاجية دون شعور المريض بالألم التقليدي في الصدر، وغالبًا ما تُكتشف لاحقًا بالصدفة أو بعد ظهور مضاعفات مثل ضعف عضلة القلب أو ضيق التنفس.
أسباب غياب الألم أثناء الجلطةيوضح استشاري أمراض القلب أن عدم الإحساس بالجلطة يعود لعدة أسباب، أبرزها:
1- مرض السكري غير المنتظمارتفاع مستويات السكر لفترات طويلة يؤثر على النهايات العصبية، بما فيها الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بألم القلب، ما يقلل الشعور بالوجع أثناء الجلطة.
2- تلف الأعصاب الطرفيةمثلما يفقد بعض مرضى السكري الإحساس في القدمين، قد يفقدون الإحساس بآلام الصدر الناتجة عن نقص التروية القلبية.
3- أمراض الجهاز العصبيبعض اضطرابات المخ والأعصاب تقلل قدرة المريض على الإحساس بالألم أو تفسيره بشكل صحيح.
كيف تُكتشف الجلطة الصامتة؟يؤكد الدكتور محمد صالح أن هذه الجلطات غالبًا ما تُكتشف عند:
1- إجراء رسم قلب بالصدفة.
2- تحليل إنزيمات القلب بعد ظهور أعراض غير مباشرة.
3- حدوث مضاعفات مثل ضعف عضلة القلب، ضيق التنفس أو تورم الساقين