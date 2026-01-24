هل يمكن الإصابة بالجلطات دون أي أعراض؟ – طبيب قلب يجيب

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 154

يظن كثير من الأشخاص أن الإصابة بالجلطة القلبية لا يمكن أن تحدث دون ألم شديد أو أعراض واضحة، لكن الواقع الطبي يشير إلى أن بعض الجلطات قد تمر دون أن يشعر بها المريض، ما يزيد من خطورتها ويؤخر التدخل الطبي.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" حقيقة الجلطات الصامتة وكيفية اكتشافها، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد صالح، استشاري أمراض القلب.

ما هي الجلطة الصامتة؟يشير صالح إلى أن الجلطة الصامتة هي إصابة عضلة القلب بانسداد في أحد الشرايين التاجية دون شعور المريض بالألم التقليدي في الصدر، وغالبًا ما تُكتشف لاحقًا بالصدفة أو بعد ظهور مضاعفات مثل ضعف عضلة القلب أو ضيق التنفس.

أسباب غياب الألم أثناء الجلطةيوضح استشاري أمراض القلب أن عدم الإحساس بالجلطة يعود لعدة أسباب، أبرزها:

1- مرض السكري غير المنتظمارتفاع مستويات السكر لفترات طويلة يؤثر على النهايات العصبية، بما فيها الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بألم القلب، ما يقلل الشعور بالوجع أثناء الجلطة.

2- تلف الأعصاب الطرفيةمثلما يفقد بعض مرضى السكري الإحساس في القدمين، قد يفقدون الإحساس بآلام الصدر الناتجة عن نقص التروية القلبية.

3- أمراض الجهاز العصبيبعض اضطرابات المخ والأعصاب تقلل قدرة المريض على الإحساس بالألم أو تفسيره بشكل صحيح.

كيف تُكتشف الجلطة الصامتة؟يؤكد الدكتور محمد صالح أن هذه الجلطات غالبًا ما تُكتشف عند:

1- إجراء رسم قلب بالصدفة.

2- تحليل إنزيمات القلب بعد ظهور أعراض غير مباشرة.

3- حدوث مضاعفات مثل ضعف عضلة القلب، ضيق التنفس أو تورم الساقين