هل نقص الفيتامينات يتسبب في ظهور بقع حمراء؟- طبيب يجيب

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 151

يتفاجأ بعض الأشخاص بظهور بقع حمراء أو زرقاء على الجلد دون سبب واضح، ما يثير القلق والتساؤل حول ما إذا كانت هذه العلامات ناتجة عن مشكلة بسيطة مثل نقص الفيتامينات، أم أنها مؤشر على أمراض أكثر خطورة تستدعي الفحص الطبي.

وفي هذا السياق، يوضح “الكونسلتو” أسباب ظهور البقع الحمراء والزرقاء بالجسم، وعلاقة نقص الفيتامينات بها، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل نقص الفيتامينات يتسبب في ظهور بقع حمراء أو زرقاء؟

يؤكد حسين أن نقص بعض الفيتامينات قد يكون بالفعل أحد الأسباب المباشرة لظهور بقع حمراء أو زرقاء على الجلد، موضحًا أن هذه البقع تنتج أحيانًا عن ضعف الأوعية الدموية أو اضطرابات في تجلط الدم.

أسباب ظهور بقع حمراء أو زرقاء بالجسميشير استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن ظهور هذه البقع قد يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها:

1- نقص بعض الفيتاميناتنقص فيتامين C أو فيتامين K قد يؤدي إلى ضعف جدران الأوعية الدموية وسهولة حدوث كدمات أو بقع دموية تحت الجلد.

2- التهاب الأوعية الدمويةبعض الالتهابات تصيب الأوعية الدموية الصغيرة، ما يسبب تسرب الدم وظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد.

3- ارتفاع ضغط الدمالضغط المرتفع قد يؤثر على سلامة الأوعية الدموية، خاصة الدقيقة منها، ما يزيد فرص ظهور هذه البقع.

4- تناول أدوية معينةاستخدام الكورتيزون لفترات طويلة، أو بعض المكملات الغذائية دون إشراف طبي، قد يؤدي إلى ترقق الجلد وسهولة ظهور الكدمات.

5- فقر الدمالأنيميا، خاصة المرتبطة بنقص الحديد أو فيتامين B12، قد تكون سببًا في تغير لون الجلد وظهور بقع غير طبيعية.

6- التوتر والقلقالإجهاد النفسي الشديد قد يؤثر على الدورة الدموية ويزيد من حساسية الجلد وظهور بقع مؤقتة.

7- العوامل الوراثيةتلعب الوراثة دورًا في قوة الأوعية الدموية، ما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لظهور الكدمات والبقع.

8- التقدم في العمرمع التقدم في السن، تضعف الأوعية الدموية ويصبح الجلد أكثر عرضة لظهور بقع زرقاء أو حمراء حتى مع إصابات بسيطة.

متى تصبح هذه البقع علامة خطر؟

يوضح حسين أن القلق الحقيقي يبدأ في الحالات التالية:ظهور البقع بشكل متكرر دون سبب واضح.زيادة حجم أو عدد البقع مع الوقت.مصاحبة البقع لأعراض أخرى مثل نزيف متكرر أو إرهاق شديد.عدم اختفاء البقع بعد فترة قصيرة