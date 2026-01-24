الإمساك في الشتاء- وصفة طبيعية لعلاجه بدون ملينات

السبت 24 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 185

الإمساك هى حالة شائعة في فصل الشتاء تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة وأجواء الطقس شديد البرودة، والذي غالبًا يحدث نتيجة الجفاف، وقلة تناول المياه، ورغم أن الأدوية الطبية لها دورًا فعالًا في هذه الحالة، إلا أن العلاجات الطبيعية لا يمكن تجاهلها.

في هذا الشأن تنصح الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية، بتناول التين المجفف مع زيت الزيتون والزبادي للتخلص من الإمساك المُزمن وفقًا لما ذكرته لـ "الكونسلتو".

ما فوائد تناول التين مع زيت الزيتون والزبادي؟

التين وزيت الزيتون يعدان من الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية، التي لها دورًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، مما يمكن أن يعالج الإمساك المزمن، خاصة لدى كبار السن.

كما أن الزبادي غني بالبروبيوتيك الذي يعزز من البكتيريا النافعة، مما يقوي المناعة ويساعد في محاربة ميكروبات المعدة، وهذا المزيج يمكن أن يُعد ملين طبيعي ويساهم في تنظيف الأمعاء وتخفيف التهابات الجهاز الهضمي والوقاية من اضطراباته.

للحصول على نتائج فعالة، يمكن نقع 3 حبات من التين المجفف، بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وذلك من الصباح حتى المساء، ثم قبل النوم بعد وجبة العشاء يتم إضافته إلى كوب من الزبادي خالي الدسم.

يفضل تناول هذه الوصفه بديلًا عن وجبة العشاء، مع تناول كمية كافية من المياه، التي له دورًا في ترطيب الجسم وتحسين صحة الهضم.

ينصح بتناول بعض المشروبات الدافئة في فضل الشتاء، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وتحفز حركة الأمعاء، وتقلل من التقلصات الناتجة عن الإمساك المُزمن، من بينها:

1- شاي اليانسون

2- ماء الزنجبيل

3- شاي النعناع

4- منقوع الهيل

5- شاي البابونج