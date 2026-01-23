ءليفربول يواجه بورنموث بصفوف منقوصة.. وصلاح يعود لإنقاذ الهجوم

الجمعة 23 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - رويترز

قال أرنه سلوت مدرب ليفربول إنه لا يترقب التعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات رغم أن فريقه يبدو مثقلا بالنقص العددي في خط الدفاع قبل مباراته غدا السبت 23\1\2026 أمام مضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقر سلوت بواقع سوق الانتقالات الشتوية لكنه أشار إلى أن ليفربول سيبقي على تشكيلته الحالية حتى بعد انتقال المدافع مارك جيهي والمهاجم أنطوان سيمينيو، اللذين كانا هدفين للفريق في الصيف، إلى مانشستر سيتي.

وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة “أتوقع أن نبقي على التشكيلة الحالية… لكن إذا ظهرت فرصة مناسبة، سيدرسها النادي كالعادة”.

وعانى ليفربول من فترة صعبة في خط الدفاع إذ جعلت الإصابات والغيابات سلوت أمام خيارات محدودة. كما عانى خط الهجوم في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة ألكسندر إيساك وغياب محمد صلاح بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

ومن بين العوامل الإيجابية قبل مباراة بورنموث هي عودة صلاح في منتصف الأسبوع. ويمتلك اللاعب المصري سجلا ممتازا أمام بورنموث بإحرازه 12 هدفا في 12 مباراة.

وقال سلوت إن المهاجم جاهز لكنه سينتظر حتى بعد الحصة التدريبية الأخيرة قبل وضع اللمسات النهائية على تشكيلته الأساسية.

قال سلوت “أعرف مو جيدا وهو جاهز للعب”.

ولا يزال ليفربول يفتقد جهود مدافعه إبراهيما كوناتي الذي حصل على إجازة بعد وفاة والده.

وأضاف سلوت “هذه أمور شخصية يجب أن تبقى بيننا. اللاعب يحتاج إلى بعض الوقت مع عائلته وكذلك بعض الوقت لنفسه بالتأكيد”.

ورغم محدودية الخيارات وعدم التعاقد مع لاعبين جدد في يناير كانون الثاني، أكد سلوت أن لاعبيه استجابوا بشكل جيد لمتطلبات الموسم حتى الآن.

ولا يزال سلوت واثقا من قدرة فريقه على المنافسة إذ يسعى ليفربول للحفاظ على زخمه في البطولات المحلية والأوروبية بعد سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات.

وقال “من الصعب التنبؤ بالمستقبل… لكننا فريق قوي جدا في مواجهة أي فريق في العالم”.