من فرانكفورت إلى مانشستر.. مرموش يبحث عن فرصة ضائعة في إنجلترا

ارتبط النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بالانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية الكبرى بعد قلة مشاركته الأساسية تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

وكشفت "football transfers" تحديثا جديدا بشأن ارتباط عمر مرموش بالانضمام لصفوف فريق المدرب آوناي إيمري حيث يخطط أستون فيلا لضمه بعد التوصل لاتفاق مع جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

وذكرت الشبكة أن أستون فيلا دخل في محادثات متقدمة لضم جان فيليب ماتيتا، حيث يسعى النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه بمهاجم صريح جديد يعزز المنافسة مع أولي واتكينز.

كما أفادت بتواجد عمر مرموش كذلك على رادار نادي أستون فيلا في موسم الانتقالات الشتوي الحالي خاصة مع وجود تكهنات حول مستقبل المصري لعدم حصوله على وقت كافي للعب مع مانشستر سيتي.

ويسعى أستون فيلا لضم مرموش على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر سيتي ولكن الأخير يتردد بعض الشيء خاصة أن الفريق ينافس على صعيد عدة بطولات ويحتاج للاعبيه.

وكان مرموش قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 59 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده حتى صيف عام 2029 إلا أنه لم يحظ بفرصة كاملة للمشاركة الأساسية وتثبيت أقدامه تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.