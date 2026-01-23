ترمب ينشر أسرار القادة.... أوروبا تقول: لن نثق به مجدداً ءليفربول يواجه بورنموث بصفوف منقوصة.. وصلاح يعود لإنقاذ الهجوم من فرانكفورت إلى مانشستر.. مرموش يبحث عن فرصة ضائعة في إنجلترا السعودية تطلق سراح الداعية بدر المشاري الذهب والفضة والبلاتين يسجلون مستويات قياسية وسط اضطراب الأسواق السعودية توقع على ميثاق مجلس السلام في غزة صحيفة إنجليزية تكشف عن سر رفض محمد صلاح الانضمام إلى الدوري السعودي.. صراع بين المال والمجد السلطة المحلية بمحافظة عدن تتوعد: لا تهاون مع من يمس أمن العاصمة المؤقتة أغلى اغتيال في تاريخ المواجهة… تقرير يكشف تكلفة اغتيال حسن نصر الله «مسام» يواصل تطهير الأراضي اليمنية… إتلاف آلاف الألغام والذخائر في المكلا
ارتبط النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بالانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية الكبرى بعد قلة مشاركته الأساسية تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.
وكشفت "football transfers" تحديثا جديدا بشأن ارتباط عمر مرموش بالانضمام لصفوف فريق المدرب آوناي إيمري حيث يخطط أستون فيلا لضمه بعد التوصل لاتفاق مع جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.
وذكرت الشبكة أن أستون فيلا دخل في محادثات متقدمة لضم جان فيليب ماتيتا، حيث يسعى النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه بمهاجم صريح جديد يعزز المنافسة مع أولي واتكينز.
كما أفادت بتواجد عمر مرموش كذلك على رادار نادي أستون فيلا في موسم الانتقالات الشتوي الحالي خاصة مع وجود تكهنات حول مستقبل المصري لعدم حصوله على وقت كافي للعب مع مانشستر سيتي.
ويسعى أستون فيلا لضم مرموش على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر سيتي ولكن الأخير يتردد بعض الشيء خاصة أن الفريق ينافس على صعيد عدة بطولات ويحتاج للاعبيه.
وكان مرموش قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 59 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده حتى صيف عام 2029 إلا أنه لم يحظ بفرصة كاملة للمشاركة الأساسية وتثبيت أقدامه تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.