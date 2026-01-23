ترمب ينشر أسرار القادة.... أوروبا تقول: لن نثق به مجدداً ءليفربول يواجه بورنموث بصفوف منقوصة.. وصلاح يعود لإنقاذ الهجوم من فرانكفورت إلى مانشستر.. مرموش يبحث عن فرصة ضائعة في إنجلترا السعودية تطلق سراح الداعية بدر المشاري الذهب والفضة والبلاتين يسجلون مستويات قياسية وسط اضطراب الأسواق السعودية توقع على ميثاق مجلس السلام في غزة صحيفة إنجليزية تكشف عن سر رفض محمد صلاح الانضمام إلى الدوري السعودي.. صراع بين المال والمجد السلطة المحلية بمحافظة عدن تتوعد: لا تهاون مع من يمس أمن العاصمة المؤقتة أغلى اغتيال في تاريخ المواجهة… تقرير يكشف تكلفة اغتيال حسن نصر الله «مسام» يواصل تطهير الأراضي اليمنية… إتلاف آلاف الألغام والذخائر في المكلا
اكدت مصادر سعودية متعددة، ان السلطات السعودية أطلقت سراح الداعية بدر المشاري، والذي يحظى بشعبية كبيرة، بعد قضائه ما يزيد عن عامين في السجون.
وجاء اطلاق سراح المشاري بعد قضائه قرابة السنتين والنصف في السجون السعودية.
ويعد المشاري أحد الدعاة والوعاظ في السعودية، وكان إماما سابقا لجامع حطين في الرياض، ثم تفرغ للعمل الدعوي، وله العديد من الدروس والمحاضرات في مناسبات عديدة، ويحظى بشعبية في العديد من المناطق السعودية.
وخلال السنوات الماضية، اعتقلت السلطات السعودية عددا من الدعاة والعلماء في السعودية في قضايا مختلفة ، كما منعت آخرين من الظهور في أي مناسبة او محافل واوقفتهم عن الخطابة والدعوة, لقضايا تخص الوضع الخاص في المملكة.