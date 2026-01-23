السعودية تطلق سراح الداعية بدر المشاري

الجمعة 23 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اكدت مصادر سعودية متعددة، ان السلطات السعودية أطلقت سراح الداعية بدر المشاري، والذي يحظى بشعبية كبيرة، بعد قضائه ما يزيد عن عامين في السجون.

وجاء اطلاق سراح المشاري بعد قضائه قرابة السنتين والنصف في السجون السعودية.

ويعد المشاري أحد الدعاة والوعاظ في السعودية، وكان إماما سابقا لجامع حطين في الرياض، ثم تفرغ للعمل الدعوي، وله العديد من الدروس والمحاضرات في مناسبات عديدة، ويحظى بشعبية في العديد من المناطق السعودية.

وخلال السنوات الماضية، اعتقلت السلطات السعودية عددا من الدعاة والعلماء في السعودية في قضايا مختلفة ، كما منعت آخرين من الظهور في أي مناسبة او محافل واوقفتهم عن الخطابة والدعوة, لقضايا تخص الوضع الخاص في المملكة.