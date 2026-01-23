آخر الاخبار

ترمب ينشر أسرار القادة.... أوروبا تقول: لن نثق به مجدداً ءليفربول يواجه بورنموث بصفوف منقوصة.. وصلاح يعود لإنقاذ الهجوم من فرانكفورت إلى مانشستر.. مرموش يبحث عن فرصة ضائعة في إنجلترا السعودية تطلق سراح الداعية بدر المشاري   الذهب والفضة والبلاتين يسجلون مستويات قياسية وسط اضطراب الأسواق السعودية توقع على ميثاق مجلس السلام في غزة صحيفة إنجليزية تكشف عن سر رفض محمد صلاح الانضمام إلى الدوري السعودي.. صراع بين المال والمجد السلطة المحلية بمحافظة عدن تتوعد: لا تهاون مع من يمس أمن العاصمة المؤقتة أغلى اغتيال في تاريخ المواجهة… تقرير يكشف تكلفة اغتيال حسن نصر الله «مسام» يواصل تطهير الأراضي اليمنية… إتلاف آلاف الألغام والذخائر في المكلا

السعودية توقع على ميثاق مجلس السلام في غزة

الجمعة 23 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 218

وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ميثاق مجلس السلام في غزة.

وكان وزراء خارجية السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وقطر، والإمارات، رحبوا أمس بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.

 

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وستقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقًا.

إقراء أيضاً
ترمب ينشر أسرار القادة.... أوروبا تقول: لن نثق به مجدداً
أغلى اغتيال في تاريخ المواجهة… تقرير يكشف تكلفة اغتيال حسن نصر الله
ماذا نعرف عن مجلس السلام الذي سيعلنه ترامب رسميا اليوم في دافوس؟
لماذا تخلت الإدارة الامريكية عن قوات قسد.. وكيف تبخرت بين عشية وضحاها من سوريا؟
اقتحامات وسيطرة وتقدم ميداني… قوات الأمن السورية تفرض حضورها داخل مخيم الهول بعد
الكشف عن تفاصيل و نص ميثاق مجلس السلام برئاسة ترامب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول