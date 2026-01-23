السعودية توقع على ميثاق مجلس السلام في غزة

الجمعة 23 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ميثاق مجلس السلام في غزة.

وكان وزراء خارجية السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وقطر، والإمارات، رحبوا أمس بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وستقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقًا.