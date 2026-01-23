ترمب ينشر أسرار القادة.... أوروبا تقول: لن نثق به مجدداً ءليفربول يواجه بورنموث بصفوف منقوصة.. وصلاح يعود لإنقاذ الهجوم من فرانكفورت إلى مانشستر.. مرموش يبحث عن فرصة ضائعة في إنجلترا السعودية تطلق سراح الداعية بدر المشاري الذهب والفضة والبلاتين يسجلون مستويات قياسية وسط اضطراب الأسواق السعودية توقع على ميثاق مجلس السلام في غزة صحيفة إنجليزية تكشف عن سر رفض محمد صلاح الانضمام إلى الدوري السعودي.. صراع بين المال والمجد السلطة المحلية بمحافظة عدن تتوعد: لا تهاون مع من يمس أمن العاصمة المؤقتة أغلى اغتيال في تاريخ المواجهة… تقرير يكشف تكلفة اغتيال حسن نصر الله «مسام» يواصل تطهير الأراضي اليمنية… إتلاف آلاف الألغام والذخائر في المكلا
وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ميثاق مجلس السلام في غزة.
وكان وزراء خارجية السعودية، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وقطر، والإمارات، رحبوا أمس بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، للانضمام إلى مجلس السلام.
وأعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، وستقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات، الذين أعلنوا انضمامهم مسبقًا.