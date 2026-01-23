السلطة المحلية بمحافظة عدن تتوعد: لا تهاون مع من يمس أمن العاصمة المؤقتة أغلى اغتيال في تاريخ المواجهة… تقرير يكشف تكلفة اغتيال حسن نصر الله «مسام» يواصل تطهير الأراضي اليمنية… إتلاف آلاف الألغام والذخائر في المكلا تقرير دولي: اليمن ضمن عشر بؤرٍ ساخنة للجوع عالميًا لعام 2026… نصف السكان يواجهون خطر المجاعة انتهاكات جديدة في محافظة إب: الحوثيون يعتقلون عشرات العمال والموظفين 22 حزبا سياسيًا يمنيًا يكسرون الصمت: الإرهاب لن يوقف معركة استعادة الدولة توجيهات صارمة بمنع أي تجمعات أو تحركات من شأنها إقلاق السكينة العامة في عدن وبقية المحافظات عاجل .. الرئيس يُعري الإمارات ويفضح مزاعمها أمام الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.. أبرز ما قاله العليمي؟ السعودية توقع مع الكهرباء اليمنية وبترومسيلة اتفاقية ثلاثية مهمة لتشغيل 70 محطة كهرباء بفوائد اقتصادية وخدمية كبيرة موجة غبار تضرب اليمن مع انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر
توعدن السلطة المحلية بمحافظة عدن، أنها "لن تتهاون مع أي جهة تسعى للمساس بأمن العاصمة المؤقتة عدن، أو تعكير سكينة المواطنين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقف خلف هذه الأعمال الإجرامية".
جاء ذلك في بيان لها، أدانت فيه العمليةَ الإرهابية الآثمة التي استهدفت قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة، العميد حمدي شكري، في منطقة جعولة شمال العاصمة المؤقتة عدن، وأسفر عنها عدداً من الشهداء والجرحى، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وقالت السلطة المحلية، "إن وزير الدولة، محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبدالرحمن شيخ، وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالنزول الفوري إلى موقع الحادث لجمع الاستدلالات، ومباشرة التحقيقات اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، بحكم نطاق الاختصاص، وسرعة تعقّب الجناة وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة".
وعبرت السلطة المحلية، عن خالص التعازي، وعظيم المواساة لأسر وذوي الشهداء.. سائلة المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان. متمنية الشفاء العاجل للجرحى.