انتهاكات جديدة في محافظة إب: الحوثيون يعتقلون عشرات العمال والموظفين

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، العشرات من موظفي وعمال مركز تجاري بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تشهدها المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت 30 من موظفي وعمال مركز ون مول التجاري، بعد أن تم اخراجهم من عملهم بالقوة.
وأوضحت المصادر أن المليشيا نقلت المختطفين لسجونها بمدينة إب، حيث قامت باستبدالهم بآخرين يتبعون أحد شركاء المول.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة جاءت بعد أن استقوى أحد الشركاء بمسلحين من قبيلة خولان بصنعاء قدموا للمحافظة، للوقوف بصفه بعد خلافات مع شركاء آخرين.
ويوم أمس، سمحت مليشيا الحوثي الإرهابية بقدوم أكثر من 70 مسلحا من قبيلة خولان إلى محافظة إب، وتمركزوا في إحدى فنادق المحافظة، ضمن نكف قبلي يهدف للسطو على مركز ون مول التجاري، لصالح أحد شركاء المركز المقرب من المسلحين القبليين.
يذكر أن مركز "ون مول"، سوق تجاري يعود لمجموعة من المستثمرين، وقد أغلقته المليشيا أكثر من مرة، وسط اتهامات لقيادات حوثية بالانحياز لأطراف النزاع حيث انعكس ذلك سلباً على النشاط التجاري والموظفين.