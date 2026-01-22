22  حزبا سياسيًا يمنيًا يكسرون الصمت: الإرهاب لن يوقف معركة استعادة الدولة

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية استهداف موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة، العميد حمدي شكري، في عدن، واعتبرها محاولة مكشوفة لإغراق المدينة في دوامة الفوضى والعنف.

وقالت الأحزاب في بيان موقع إن استهداف القيادات العسكرية لن يثني القوى الوطنية عن المضي قدمًا في معركة استعادة الدولة وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وخاضعة للقانون، معتبرة أن الإرهاب بكل أشكاله سيظل العدو الأول لليمنيين جميعًا، ولن يُسمح له بأن يكون أداة ابتزاز أو وسيلة لفرض وقائع خارج إطار الدولة.

وحث التكتل على الضرورة العاجلة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن، وباقي المدن، بما يضمن توحيد القرار الأمني، وإنهاء حالة التعدد والتداخل في الصلاحيات، ودمج كافة التشكيلات والقوى العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يكفل الاستقرار، ويفرض هيبة الدولة وسيادة القانون دون استثناء أو انتقائية، وفق البيان.

وطالبت الأحزاب بالإسراع في كشف الجناة ومن يقف خلفهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم دون أي مهادنة أو تهاون، وتجفيف منابع الإرهاب ومموليهم، ومنع أي جهة من العبث بأمن عدن أو استخدام السلاح والعنف لفرض أجندات خارجة عن القانون والدولة.

يشار إلى أن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً. تم إشهار هذا التكتل في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 5 نوفمبر 2024، ويهدف إلى توحيد القوى اليمنية ودعم الحكومة الشرعية.