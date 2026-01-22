توجيهات صارمة بمنع أي تجمعات أو تحركات من شأنها إقلاق السكينة العامة في عدن وبقية المحافظات

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، توجيهات رسمية إلى كافة الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة، بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، وذلك استناداً إلى برقية عمليات الرئاسة.

وقضت التوجيهات بمنع أي تجمعات أو تحركات تتعارض مع الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

و أكدت الوزارة على منع أي تحركات جماعية بين المحافظات من شأنها إقلاق السكينة العامة أو إثارة حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين، ورفع مستوى اليقظة الأمنية، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات جاءت في ضوء الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري، وفي ظل معلومات أمنية تفيد بوجود نوايا لدى مليشيا الحوثي الإرهابية وجماعات إرهابية أخرى معادية، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ووفقاً للقانون مع أي أعمال أو محاولات تمس الأمن والاستقرار أو تهدد السلم الأهلي، مشددة على التزامها الكامل بأداء واجبها الوطني في حماية الأمن العام وترسيخ الاستقرار في المحافظات المحررة.

تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع دعوات لبقايا انصار الهارب عيدروس الزبيدي للاحتشاد غدا الجمعة في العاصمة عدن، حيث يتم استقدام غالبيتهم من يافع والضالع.