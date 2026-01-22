موجة غبار تضرب اليمن مع انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بأن مخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس تشير إلى نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية.

وتوقّع المركز في نشرة جوية صادرة عنه، لمدة 72 ساعة، تأثر بلادنا بموجة غبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من صحاري ومرتفعات وهضاب داخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب، وتمتد لتصل إلى مناطق واسعة من المرتفعات والسواحل الغربية والجنوبية، وانخفاض درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات مئوية عن معدلاتها المناخية.

وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، بالمواطنين، خصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية في مناطق توقّع الغبار، باتخاذ التدابير اللازمة، وكذلك الأخوة سائقي المركبات بتوخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية.

كما حذّر المواطنين في المناطق المذكورة أعلاه من الانخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم.