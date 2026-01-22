الاستعداد للفحص الطبي- 5 أشياء لا تفعلها قبل الكشف

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 151

ما الذي يجب تجنبه قبل الفحص الطبي؟

هناك أشياء يحظر فعلها قبل الفحوصات والتحاليل، لضمان الحصول على نتائج دقيقة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأشياء التي يجب تجنبها قبل الفحص الطبي، وفقًا لموقع "Verywellhealth".

1- نسيان السجلات الطبيةإذا كان لديك سجلات طبية تفيد بأن لديك تاريخ مرضي أو عائلي لمشكلة صحية محددة، لا تنسَ اصطحابها معك، لأن الطبيب قبل الفحص الطبي يحتاج إلى الاطلاع عليها، لمعرفة ما إذا كان مرضك قد يؤثر على الفحص الطبي أم لا.

2- تناول الطعام أو الشرابيحظر الأكل أو الشرب لمدة تتراوح بين 8 و12 ساعة، إذا أبلغك الطبيب بالصيام قبل الفحص الطبي، لأن تناول الطعام أو الشراب قد يؤثر سلبًا على نتيجة بعض التحاليل، أبرزها:

-فحص سكر الدم أثناء الصيام.-فحص الكوليسترول.-فحص الدهون الثلاثية.

ويرجى أن الصيام قبل الفحص الطبي لا يمنعك من تناول أدويتك، إلا إذا أوصاك الطبيب بالتوقف عن أخذها.علاوة على ذلك، لا يعني الصيام قبل الفحص الطبي أن تتجنب الماء، بل واظب على شربه بصورة طبيعية، لأن الجفاف قد يزيد من صعوبة سحب الدم ويزيد تركيز بعض المواد في الجسم.

3- التدخينإذا أوصاك الطبيب بعدم التدخين قبل الفحص الطبي، فلا تقرب السجائر لمدة تتراوح بين 10 و12 ساعة، لأنها قد تعطي نتائج مضللة في التحاليل التالية:

-الكوليسترول.-الدهون الثلاثية.-كريات الدم البيضاء.-بروتين سي التفاعلي CRP.

4- ممارسة الرياضةرغم أهمية الرياضة لصحة الجسم، تجنب ممارستها لمدة 24 ساعة، إذا كنت ستجري الفحوصات الآتية:

-فحص سكر الدم.-تحليل الكوليسترول.-تحليل الدهون الثلاثية.-تحليل وظائف الكبد.-اختبار الكهارل.

5- نسيان الأدويةلا تنس المستحضرات الطبية التي تستخدمها قبل الذهاب للكشف الطبي، سواء بإحضارها معك أو التقاط صورة لها بهاتفك المحمول، تحسبًا أن يكون لأحد الأدوية أو المكملات تأثير على نتيجة الفحص