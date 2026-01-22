التحالف يعلن إجراءات صارمة ضد أي استهداف لعدن بعد تفجير موكب عسكري ماذا نعرف عن مجلس السلام الذي سيعلنه ترامب رسميا اليوم في دافوس؟ أول أعراض نقص المناعة- 6 علامات احذرها هل عدم التبرز لمدة يومين طبيعي ؟ لمرضى الحساسية- أدوية ممنوع تناولها مع مضادات الهيستامين حزب الإصلاح بمأرب ينعى عضو هيئة شوراه الشيخ بن وهيط ويشيد بنضاله الجمهوري وبطولاته تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن لماذا تخلت الإدارة الامريكية عن قوات قسد.. وكيف تبخرت بين عشية وضحاها من سوريا؟ توجيهات رئاسية خاصة لمحافظي المهرة وشبوة عقب استدعائهم إلى الرياض هل تُجرد المغرب السنغال من لقبها الأفريقي وفقًا للمادة 82؟
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد أي محاولات تستهدف مدينة عدن أو المحافظات المحررة، وذلك على خلفية التفجير الذي استهدف موكبًا عسكريًا شمال العاصمة المؤقتة وأسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.
وأدان المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي الجبان»، مؤكدًا أن التحالف سيواصل التنسيق مع الجهات الأمنية اليمنية لضمان أمن المواطنين، وملاحقة المتورطين في العملية وتقديمهم للعدالة، إلى جانب استمرار دعم القوات الأمنية والعسكرية.
وأكد المالكي أن أمن عدن يمثل أولوية قصوى، داعيًا إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والعمل المشترك مع الحكومة اليمنية لإفشال أي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار.
من جهتها، اعتبرت الحكومة اليمنية الهجوم محاولة لإرباك المشهد الأمني وعرقلة جهود توحيد القرارين العسكري والأمني، مشددة على أن الرد لن يقتصر على بيانات الإدانة، بل سيتضمن إجراءات عملية لتعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي تقف خلف التخطيط والتمويل والدعم اللوجستي.
كما أكد مجلس القيادة الرئاسي أن استهداف الموكب العسكري يأتي في توقيت حساس، ويهدف إلى خلط الأوراق وتقويض جهود تثبيت الأمن، داعيًا القوى السياسية والمكونات الوطنية إلى التكاتف لحماية ما تحقق من مكاسب على طريق استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.