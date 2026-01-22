التحالف يعلن إجراءات صارمة ضد أي استهداف لعدن بعد تفجير موكب عسكري

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد أي محاولات تستهدف مدينة عدن أو المحافظات المحررة، وذلك على خلفية التفجير الذي استهدف موكبًا عسكريًا شمال العاصمة المؤقتة وأسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وأدان المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي الجبان»، مؤكدًا أن التحالف سيواصل التنسيق مع الجهات الأمنية اليمنية لضمان أمن المواطنين، وملاحقة المتورطين في العملية وتقديمهم للعدالة، إلى جانب استمرار دعم القوات الأمنية والعسكرية.

وأكد المالكي أن أمن عدن يمثل أولوية قصوى، داعيًا إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والعمل المشترك مع الحكومة اليمنية لإفشال أي محاولات تخريبية أو عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الاستقرار.

من جهتها، اعتبرت الحكومة اليمنية الهجوم محاولة لإرباك المشهد الأمني وعرقلة جهود توحيد القرارين العسكري والأمني، مشددة على أن الرد لن يقتصر على بيانات الإدانة، بل سيتضمن إجراءات عملية لتعقب المنفذين وتفكيك الشبكات التي تقف خلف التخطيط والتمويل والدعم اللوجستي.

كما أكد مجلس القيادة الرئاسي أن استهداف الموكب العسكري يأتي في توقيت حساس، ويهدف إلى خلط الأوراق وتقويض جهود تثبيت الأمن، داعيًا القوى السياسية والمكونات الوطنية إلى التكاتف لحماية ما تحقق من مكاسب على طريق استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.