أول أعراض نقص المناعة- 6 علامات احذرها

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 182

كيف أعرف أن مناعتي ضعيفة؟

من خلال مجموعة من العلامات، عادةً ما تكون أول الأعراض التي يعاني منها الإنسان عند نقص مناعته.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أول أعراض نقص المناعة، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي أول أعراض نقص المناعة؟

1- المرض دائمتكرار الإصابة بالأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، من أول أعراض نقص المناعة، لأن الجهاز المناعي الضعيف يصعب عليه مكافحة الجراثيم والبكتيريا والفيروسات.

2- الشفاء في وقت أطولنقص المناعة يجعل الإنسان يستغرق وقتًا أطول من الطبيعي للشفاء من الأمراض المعدية، لأن ضعف الجهاز المناعي يتسبب في بقاء العدوى في الجسم لمدة أكبر.

3- التعب المزمنيتعرض الجسم لضغط شديد عند تكرار العدوى، مما يؤدي إلى الشعور بتعب مستمر، عادةً لا يتحسن مع الخلود للراحة أو النوم لساعات كافية.

4- مشاكل الجهاز الهضميقلما يعرف البعض أن جزءًا من خلايا الجهاز المناعي تتمركز في الجهاز الهضمي، لذلك يزداد خطر الإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الإسهال والانتفاخ والتهاب المعدة، عند نقص المناعة.ويرجع سبب مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بنقص المناعة إلى حدوث اضطراب في التوازن البكتيري في الأمعاء.

5- الحساسيةاختلال توازن بكتيريا الأمعاء يُفقد الجهاز المناعي قدرته على التفرقة بين البروتينات الغذائية ومسببات الأمراض، مما يسبب حساسية الطعام.

علاوة على ذلك، قد يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى حدوث استجابة مفرطة تجاه بعض المواد، مثل حبوب اللقاح والغبار، مما يسبب الحساسية، التي تشمل أعراضها "حكة العين وسيلان الأنف وصفير الصدر والطفح الجلدي".

6- تحول الجروح إلى تقرحاتعندما يضعف الجهاز المناعي، يحدث تباطؤ في عملية التئام الجروح، مما يزيد من خطر تحولها إلى تقرحات، تتسلل منها العدوى داخل الجسم.

كيف ترفع المناعة في الجسم؟رفع المناعة في الجسم يستدعي اتباع الإرشادات التالية:

-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، للحصول على فيتامين سي وفيتامين د ومضادات الأكسدة.

-ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

-ممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا، للسيطرة على التوتر الذي يضعف المناعة.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم، يتراوح بين 7 و9 ساعات كل ليلة.

-الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كمية وفيرة من الماء يوميًا.-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب المشروبات الكحولية.

-استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي.