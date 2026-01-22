الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الإمساك هو عبارة عن وجود صعوبة في حركة الأمعاء، أو تعمل بوتيرة أقل من المعتادة، ومن ينتابه هذا العرض، يعاني من الضيق والضجر.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل عدم التبرز لمدة يومين أم طبيعي أم له دلالات خطيرة؟

هل عدم التبرز لمدة يومين طبيعي؟

عدم التبرز لمدة يومين قد لا يعني أن الشخص يعاني من الإمساك، فالإمساك هو إذا كان عدد مرات التبرز لدى الشخص أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

كم عدد مرات التبرز الطبيعية؟يختلف المعدل الطبيعي للوقت بين مرات التبرز من شخص لآخر، فهناك أشخاص يتبرزوا 3 مرات في اليوم، وآخرون يتبرزون مرات قليلة في الأسبوع كله، لكن البقاء لأكثر من 3 أيام دون تبرز عادةً ما يكون وقتاً طويلاً، فبعد 3 أيام، يصبح البراز أكثر صلابة ويصعب إخراجه.

ما أعراض الإمساك؟

قلة حركة الأمعاء.

- إجهاد أثناء التبرز.

- براز صلب أو صغير متحجر.

- انتفاخ البطن.

- ألم بالمعدة وتقلصات.

ما أسباب الإمساك؟

تغييرات النظام الغذائي والروتين اليومي.

- عدم شرب كمية كافية من الماء.

- عدم ممارسة الرياضة.

- عدم تناول ألياف غذائية وخضروات.

- تناول الكثير من منتجات الألبان.

- تجاهل الرغبة في التبرز.

- التهاب الرتج.

- اضطرابات الأكل.

- تهيج القولون.

- قصور الغدة الدرقية.

- زيادة نسبة الكالسيوم في الدم.

ما علاج الإمساك؟

شرب من كوبين إلى 4 أكواب إضافية من الماء يومياً.

- شرب السوائل الدافئة.

- تناول الفواكه والخضراوات.

- ممارسة الرياضة.

- عدم تجاهل الرغبة في التبرز.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي.

- تجنب اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية.

- تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة.

متى يكون الإمساك محل خطر؟

إذا استمر الإمساك لمدة 3 أسابيع أو أكثر، لابد من إجراء فحص طبي للتأكد من عدم وجود حالة طبية هي السبب وراء هذا، وهناك حالات لابد من استشارة الطبيب فيها، وهي: