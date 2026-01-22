آخر الاخبار

هل عدم التبرز لمدة يومين طبيعي ؟ لمرضى الحساسية- أدوية ممنوع تناولها مع مضادات الهيستامين حزب الإصلاح بمأرب ينعى عضو هيئة شوراه الشيخ بن وهيط ويشيد بنضاله الجمهوري وبطولاته تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن لماذا تخلت الإدارة الامريكية عن قوات قسد.. وكيف تبخرت بين عشية وضحاها من سوريا؟ توجيهات رئاسية خاصة لمحافظي المهرة وشبوة عقب استدعائهم إلى الرياض هل تُجرد المغرب السنغال من لقبها الأفريقي وفقًا للمادة 82؟ خريجون يمنيون ضمن الدفعة الثامنة لكلية الشرطة القطرية بحضور السفير بادي العقيد غانم مرح يطلق حملة توعية مرورية لطلاب المدارس بعد تصاعد الحوادث في مأرب .. ارقام وإحصائيات الحوادث في المحافظة حزب الإصلاح: السعودية حائط صد أمام مشاريع التفتيت في اليمن والمنطقة و توحيد القرار العسكري يقلب ميزان القوة والبنادق المستأجرة تتحول إلى وبال على اليمن وجيرانه

هل عدم التبرز لمدة يومين طبيعي ؟

الخميس 22 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 72

 

 الإمساك هو عبارة عن وجود صعوبة في حركة الأمعاء، أو تعمل بوتيرة أقل من المعتادة، ومن ينتابه هذا العرض، يعاني من الضيق والضجر.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل عدم التبرز لمدة يومين أم طبيعي أم له دلالات خطيرة؟

هل عدم التبرز لمدة يومين طبيعي؟

عدم التبرز لمدة يومين قد لا يعني أن الشخص يعاني من الإمساك، فالإمساك هو إذا كان عدد مرات التبرز لدى الشخص أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

كم عدد مرات التبرز الطبيعية؟يختلف المعدل الطبيعي للوقت بين مرات التبرز من شخص لآخر، فهناك أشخاص يتبرزوا 3 مرات في اليوم، وآخرون يتبرزون مرات قليلة في الأسبوع كله، لكن البقاء لأكثر من 3 أيام دون تبرز عادةً ما يكون وقتاً طويلاً، فبعد 3 أيام، يصبح البراز أكثر صلابة ويصعب إخراجه.

ما أعراض الإمساك؟

  • قلة حركة الأمعاء.
  • - إجهاد أثناء التبرز.
  • - براز صلب أو صغير متحجر.
  • - انتفاخ البطن.
  • - ألم بالمعدة وتقلصات.

ما أسباب الإمساك؟

  • تغييرات النظام الغذائي والروتين اليومي.
  • - عدم شرب كمية كافية من الماء.
  • - عدم ممارسة الرياضة.
  • - عدم تناول ألياف غذائية وخضروات.
  • - تناول الكثير من منتجات الألبان.
  • - تجاهل الرغبة في التبرز.
  • - التهاب الرتج.
  • - اضطرابات الأكل.
  • - تهيج القولون.
  • - قصور الغدة الدرقية.
  • - زيادة نسبة الكالسيوم في الدم.

ما علاج الإمساك؟

  • شرب من كوبين إلى 4 أكواب إضافية من الماء يومياً.
  • - شرب السوائل الدافئة.
  • - تناول الفواكه والخضراوات.
  • - ممارسة الرياضة.
  • - عدم تجاهل الرغبة في التبرز.
  • - تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي.
  • - تجنب اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية.
  • - تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة.

متى يكون الإمساك محل خطر؟

إذا استمر الإمساك لمدة 3 أسابيع أو أكثر، لابد من إجراء فحص طبي للتأكد من عدم وجود حالة طبية هي السبب وراء هذا، وهناك حالات لابد من استشارة الطبيب فيها، وهي:

  • ألم في المعدة.
  • - وجود دم في البراز.
  • - فقدان الوزن.
  • - فقدان الوزن.
  • - التعرض لألم شديد أثناء التبرز.
  • - تغير حجم وشكل وقوام البراز بشكل كبير
إقراء أيضاً
لمرضى الحساسية- أدوية ممنوع تناولها مع مضادات الهيستامين
طبيب يحذر: هذه المسكنات قد تصيبك بالسكتة القلبية
صداع ورم المخ- إليك مكان حدوثه في الرأس
علاج التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية- هل هذا ممكن
الرئيسيةأمراض مزمنة أعراض سرطان القولون عند الشباب- 6 علامات احذرها
أسباب فقدان الرغبة عند الرجل- طبيبة توضح الأمراض المحتملة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول