لمرضى الحساسية- أدوية ممنوع تناولها مع مضادات الهيستامين

مضادات الهيستامين هي أدوية تصرف بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، وتساعد في تخفيف أعراض الحساسية، كما تساهم في علاج حالات أخرى، مثل مشاكل الجهاز الهضمي ودوار الحركة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الأدوية التي لا يفضل تناولها مع مضادات الهيستامين.

ما الأدوية التي لا يفضل تناولها مع مضادات الهيستامين؟

وقال الصيدلي محمد رضوان، إن مضادات الهيستامين نوعين، منها الجيل الأول وهذا يسبب النعاس، مثل كلورفينيرامين، ودايفينهيدرامين، وهيدروكسيزين، وكذا الجيل الثاني مثل لوراتادين، وسيتيريزين، وفيكسوفينادين.

وأوضح رضوان، أن هناك أنواع منهم تسبب النعاس والشعور بالدوخة، وهي:

نايت كالم

- زاناكس

- كالميبام

- كودايينوأكد أن تناول الأدوية المذكورة سلفًا، قد تسبب نعاس شديد ودوخة وسقوط وضيق تنفس، وقد تصل إلى توقف التنفس.

وتابع أن من ضمن الأدوية الممنوعة تناولها مع مضادات الهيستامين، هي الأدوية التي تسبب لغط في كهرباء القلب، مثل:

ليفوفلوكساسين

- كلاريثروميسين

- اميودارين

- هالوبيريدولوأردف أن هذه الأدوية ممكن أن تسبب أضرار لضربات القلب، أو إغماء، أو خطر وفاة مفاجئة، خصوصا مع الفئات التالية:

- مرضى القلب-

نقص البوتاسيوم

- كبار السنقد

تابع أن هناك أدوية، تناولها مع مضادات الهيستامين قد تسبب في جفاف شديد خصوصا مع أدوية الجيل الاول، وهي: