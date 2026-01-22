هل عدم التبرز لمدة يومين طبيعي ؟ لمرضى الحساسية- أدوية ممنوع تناولها مع مضادات الهيستامين حزب الإصلاح بمأرب ينعى عضو هيئة شوراه الشيخ بن وهيط ويشيد بنضاله الجمهوري وبطولاته تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن لماذا تخلت الإدارة الامريكية عن قوات قسد.. وكيف تبخرت بين عشية وضحاها من سوريا؟ توجيهات رئاسية خاصة لمحافظي المهرة وشبوة عقب استدعائهم إلى الرياض هل تُجرد المغرب السنغال من لقبها الأفريقي وفقًا للمادة 82؟ خريجون يمنيون ضمن الدفعة الثامنة لكلية الشرطة القطرية بحضور السفير بادي العقيد غانم مرح يطلق حملة توعية مرورية لطلاب المدارس بعد تصاعد الحوادث في مأرب .. ارقام وإحصائيات الحوادث في المحافظة حزب الإصلاح: السعودية حائط صد أمام مشاريع التفتيت في اليمن والمنطقة و توحيد القرار العسكري يقلب ميزان القوة والبنادق المستأجرة تتحول إلى وبال على اليمن وجيرانه
مضادات الهيستامين هي أدوية تصرف بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، وتساعد في تخفيف أعراض الحساسية، كما تساهم في علاج حالات أخرى، مثل مشاكل الجهاز الهضمي ودوار الحركة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الأدوية التي لا يفضل تناولها مع مضادات الهيستامين.
ما الأدوية التي لا يفضل تناولها مع مضادات الهيستامين؟
وقال الصيدلي محمد رضوان، إن مضادات الهيستامين نوعين، منها الجيل الأول وهذا يسبب النعاس، مثل كلورفينيرامين، ودايفينهيدرامين، وهيدروكسيزين، وكذا الجيل الثاني مثل لوراتادين، وسيتيريزين، وفيكسوفينادين.
وأوضح رضوان، أن هناك أنواع منهم تسبب النعاس والشعور بالدوخة، وهي:
وتابع أن من ضمن الأدوية الممنوعة تناولها مع مضادات الهيستامين، هي الأدوية التي تسبب لغط في كهرباء القلب، مثل:
تابع أن هناك أدوية، تناولها مع مضادات الهيستامين قد تسبب في جفاف شديد خصوصا مع أدوية الجيل الاول، وهي: