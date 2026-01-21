تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن

آخر الاخبار

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
أسعار الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 534

الريال السعودي: 139.9

بيع:

الدولار الأمريكي: 535.5

الريال السعودي: 140.2

أسعار الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 1617

الريال السعودي:425

بيع:

الدولار الأمريكي: 1630

الريال السعودي: 428

 
