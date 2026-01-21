تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي في اليمن لماذا تخلت الإدارة الامريكية عن قوات قسد.. وكيف تبخرت بين عشية وضحاها من سوريا؟ توجيهات رئاسية خاصة لمحافظي المهرة وشبوة عقب استدعائهم إلى الرياض هل تُجرد المغرب السنغال من لقبها الأفريقي وفقًا للمادة 82؟ خريجون يمنيون ضمن الدفعة الثامنة لكلية الشرطة القطرية بحضور السفير بادي العقيد غانم مرح يطلق حملة توعية مرورية لطلاب المدارس بعد تصاعد الحوادث في مأرب .. ارقام وإحصائيات الحوادث في المحافظة حزب الإصلاح: السعودية حائط صد أمام مشاريع التفتيت في اليمن والمنطقة و توحيد القرار العسكري يقلب ميزان القوة والبنادق المستأجرة تتحول إلى وبال على اليمن وجيرانه عاجل: نجاة القائد البارز في قوات العمالقة حمدي شكري من محاولة اغتيال في عدن وسقوط قتلى وجرحى (صور) محافظ عدن يرفع صور الرئيس العليمي في اجتماعاته ويناقش أولويات التنمية وتطوير القطاع الصحي وآلية لترقيم السيارات (صور) الرئيس العليمي يستدعي محافظي شبوة والمهرة إلى الرياض ويصدر عدة توجيهات
صعد الاتحاد المغربي لكرة القدم قضية نهائي كأس الأمم الإفريقية إلى الاتحادين الدولي "فيفا" والإفريقي "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة، إذ يرى المغرب أن موقف السنغاليين بترك الملعب لأكثر من 15 دقيقة أضر بهم وبشكل خاص ببراهيم دياز الذي أضاع ركلة الجزاء التي أشعلت فتيل الأزمة.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، أن الحجة القانونية التي سيستخدمها الاتحاد المغربي تستند على الفصل 35 من المادة 82، والمتعلقة بالانسحابات في لائحة البطولة، والتي تنص على: إذا انسحب فريق من المسابقة لأي سبب، أو لم يحضر المباراة، أو رفض اللعب أو غادر الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم، يعتبر خاسراً وسيتم استبعاده نهائياً من البطولة.
ويعتقد الاتحاد المغربي أنه كانت هناك أسباب كافية لإنهاء النهائي عندما غادر معظم لاعبي السنغال والطاقم الفني الملعب، والأكثر من ذلك، عندما كتب إبراهيم مباي على سناب شات "إنهم يسرقوننا" بعد دخول الفريق إلى غرفة الملابس عقب الانسحاب، قبل أن يعتذر عن ذلك بعد ساعات من تتويج السنغال باللقب عقب عودة الفريق إلى الملعب بعد مطالبات من النجم ساديو ماني.
وزاد تقرير "آس": بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تم تسجيلها بواسطة الكاميرات، فإن المادة 82 تعتبر الورقة القانونية الرابحة للمغرب لإثبات أن منتخب السنغال غادر الملعب وكان يجب اعتباره منسحباً، إضافة إلى أن المادة التالية رقم 83 تعطي تفاصيل أكثر عن الإجراءات التي كان يجب اتباعها "الفريق الذي لا يكون موجوداً في الملعب، مرتدياً ملابس اللعب في الوقت المحدد لبدء المباراة أو بعد 15 دقيقة على الأكثر، يعتبر خاسراً المباراة، وسيقوم الحكم بتسجيل غياب الفريق ويدونه في تقريره، واللجنة المنظمة ستتخذ القرار النهائي في هذا الشأن".
وأضافت الصحيفة الإسبانية: المشكلة بالنسبة للاتحاد المغربي هي أنه على الرغم مما تقوله القواعد، إلا أن المباراة استؤنفت بموافقة الحكم والفريقين، مما يتعارض مع الرغبة في تقديم شكوى لاحقة، ويبدو من المستحيل أن تكون هناك عقوبة واعتبار السنغال خاسرة للنهائي، لكن سيتم فرض عقوبات تأديبية قاسية ضد منتخب السنغال والمسؤولين الذين تسببوا في واحدة من أكثر الصور المخزية لكرة القدم الإفريقية في السنوات الأخيرة.
يذكر أن منتخب المغرب حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ما تسبب في انسحاب لاعبي السنغال من الملعب قبل عودتهم مجدداً، وأضاع براهيم دياز هداف البطولة الركلة على طريقة "بانينكا" بعدما تصدى لها إدوارد ميندي بنجاح قبل أن يسجل زميله بابي غايي هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول.