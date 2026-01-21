خريجون يمنيون ضمن الدفعة الثامنة لكلية الشرطة القطرية بحضور السفير بادي العقيد غانم مرح يطلق حملة توعية مرورية لطلاب المدارس بعد تصاعد الحوادث في مأرب .. ارقام وإحصائيات الحوادث في المحافظة حزب الإصلاح: السعودية حائط صد أمام مشاريع التفتيت في اليمن والمنطقة و توحيد القرار العسكري يقلب ميزان القوة والبنادق المستأجرة تتحول إلى وبال على اليمن وجيرانه عاجل: نجاة القائد البارز في قوات العمالقة حمدي شكري من محاولة اغتيال في عدن وسقوط قتلى وجرحى (صور) محافظ عدن يرفع صور الرئيس العليمي في اجتماعاته ويناقش أولويات التنمية وتطوير القطاع الصحي وآلية لترقيم السيارات (صور) الرئيس العليمي يستدعي محافظي شبوة والمهرة إلى الرياض ويصدر عدة توجيهات لماذا هرب عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي ورفض الذهاب إلى الرياض في اللحظة الأخيرة؟ طائرات حربية ستشتريها السعودية وتقدمها للحكومة اليمنية أكبر العقوبات في تاريخ كرة القدم.. هل سيلحق بهم منتخب السنغال؟ اقتحامات وسيطرة وتقدم ميداني… قوات الأمن السورية تفرض حضورها داخل مخيم الهول بعد انسحاب قسد
قال السفير اليمني لدى دولة قطر راجح بادي، يوم الثلاثاء، إنه حضر حفل تخرج الدفعة الثامنة من كلية الشرطة في قطر، والتي ضمّت خريجين يمنيين، في إطار التعاون القائم بين البلدين في مجال التأهيل والتدريب الأمني.
وأضاف بادي، في منشور على منصة «إكس» رصده محرر مأرب برس" أن حفل التخرج أُقيم برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معربًا عن فخره بمشاركة كوادر يمنية ضمن هذه الدفعة، واعتبر ذلك تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين اليمن وقطر.
وأشار السفير اليمني إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية القطرية في تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية، بما يسهم في بناء مؤسسات وطنية مهنية وقادرة على خدمة اليمن وتعزيز أمنه واستقراره.
وأوضح أن الصورة المرفقة بالمنشور جمعته بعدد من الخريجين اليمنيين، إلى جانب آخرين يواصلون مسيرتهم الدراسية والتأهيلية في الكلية.