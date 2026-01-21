خريجون يمنيون ضمن الدفعة الثامنة لكلية الشرطة القطرية بحضور السفير بادي

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 66

قال السفير اليمني لدى دولة قطر راجح بادي، يوم الثلاثاء، إنه حضر حفل تخرج الدفعة الثامنة من كلية الشرطة في قطر، والتي ضمّت خريجين يمنيين، في إطار التعاون القائم بين البلدين في مجال التأهيل والتدريب الأمني.

وأضاف بادي، في منشور على منصة «إكس» رصده محرر مأرب برس" أن حفل التخرج أُقيم برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معربًا عن فخره بمشاركة كوادر يمنية ضمن هذه الدفعة، واعتبر ذلك تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية بين اليمن وقطر.

وأشار السفير اليمني إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية القطرية في تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية، بما يسهم في بناء مؤسسات وطنية مهنية وقادرة على خدمة اليمن وتعزيز أمنه واستقراره.

وأوضح أن الصورة المرفقة بالمنشور جمعته بعدد من الخريجين اليمنيين، إلى جانب آخرين يواصلون مسيرتهم الدراسية والتأهيلية في الكلية.