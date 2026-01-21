العقيد غانم مرح يطلق حملة توعية مرورية لطلاب المدارس بعد تصاعد الحوادث في مأرب .. ارقام وإحصائيات الحوادث في المحافظة

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

تواصل شرطة السير بمحافظة مأرب تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التوعية المرورية لطلاب المدارس، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ضمن برنامج تنفذه شرطة السير بالمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى غرس الثقافة المرورية لدى النشء، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح مدير شرطة السير بالمحافظة، العقيد غانم مرح، أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام شرطة السير بترسيخ وعيٍ مروريٍ مجتمعي يشكّل رافدًا أساسيًا لجهود رجال المرور في تعزيز السلامة المرورية، مشيرًا إلى أن التركيز على طلاب المدارس ينطلق من إدراكٍ عميق لدور هذه الشريحة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في السلوك المروري، من خلال نقل مفاهيم السلامة إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإحصائيات المرورية المسجّلة خلال الفترة الماضية تمثل دافعًا قويًا لمضاعفة الجهود التوعوية، وتعزيز الشراكة المجتمعية للحد من النزيف البشري والمادي الناجم عن الحوادث.

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن شرطة محافظة مأرب قد كشفت عن وفاة 114 شخصًا من الذكور والإناث، وإصابة 694 آخرين، جراء 1518 حادثًا مروريًا سُجّلت خلال الفترة من ديسمبر 2024م وحتى نوفمبر 2025م، بينها 236 إصابة بليغة، فيما قُدّرت الخسائر المادية بنحو 189 مليونًا و200 ألف ريال يمني.

وبيّنت الإحصائية أن حوادث صدام الآليات تصدّرت أنواع الحوادث بعدد 1010 حوادث، تلتها حوادث دهس المشاة بـ295 حادثًا، ثم صدام جسم ثابت بـ97 حادثًا، واصطدام الدراجات النارية بـ53 حادثًا، فيما توزّعت بقية الحوادث على الانقلاب والسقوط والحريق وصدام الحيوانات وحوادث أخرى.

وأرجعت الإحصائية أسباب الحوادث، بحسب الترتيب، إلى إهمال السائقين، وإهمال المشاة، والسرعة الزائدة، مؤكدة أن رفع مستوى الوعي المروري يمثل حجر الزاوية في معالجة هذه الأسباب.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضحت الإحصائية أنه تم إحالة 63 قضية إلى النيابة، وانتهت 1360 قضية بالصلح والتنازل، وتقييد 8 قضايا ضد مجهول، فيما لا تزال قضية واحدة رهن التحقيق و15 قضية قيد التحري.

كما أشارت إلى أن إدارة شرطة السير ضبطت خلال الفترة نفسها 7423 مركبة مخالفة، وأصدرت 6700 رخصة قيادة بين جديدة وتجديد، و1076 وثيقة نقل ملكية مركبات، وجددت 7084 وثيقة منتهية، إضافة إلى صرف 2533 لوحة أرقام مؤقتة لمركبات خصوصي ونقل عام وأجرة.

وأكدت شرطة السير أن استمرار برامج التوعية، خصوصًا في أوساط طلاب المدارس، يمثل استثمارًا طويل الأمد في السلامة المرورية، ويعكس توجهًا جادًا نحو إشراك المجتمع بكافة فئاته في مواجهة مخاطر الحوادث والحد من آثارها.