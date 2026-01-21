عاجل: نجاة القائد البارز في قوات العمالقة حمدي شكري من محاولة اغتيال في عدن (صور) محافظ عدن يرفع صور الرئيس العليمي في اجتماعاته ويناقش أولويات التنمية وتطوير القطاع الصحي وآلية لترقيم السيارات (صور) الرئيس العليمي يستدعي محافظي شبوة والمهرة إلى الرياض ويصدر عدة توجيهات لماذا هرب عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي ورفض الذهاب إلى الرياض في اللحظة الأخيرة؟ طائرات حربية ستشتريها السعودية وتقدمها للحكومة اليمنية أكبر العقوبات في تاريخ كرة القدم.. هل سيلحق بهم منتخب السنغال؟ اقتحامات وسيطرة وتقدم ميداني… قوات الأمن السورية تفرض حضورها داخل مخيم الهول بعد انسحاب قسد الكشف عن اسرار خبيثة خلف الحاويات المغلقة في محافظات شرق اليمن … دولة داخل الدولة وسجون لا تعترف بالقانون قرار من تركيا يعيد خلط الأوراق في بحر العرب وخليج عدن تقرير حقوقي يوثق 763 حالة اختطاف وسجونًا سرية في جنوب وشرق اليمن بإشراف إماراتي
نجا القائد العسكري البارز، الشيخ حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة والسابع مشاة، ظهر اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في منطقة جعولة الواقعة شمال العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد مكتب القائد حمدي شكري ،إنه لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة، بينما تسبب الانفجار في إصابة عدد من أفراد حراسته الشخصية بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
وقالت مصادر محلية واعلامية أن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة جعولة انفجرت ظهر اليوم لحظة مرور موكب القائد حمدي شكري.
وأكدت أن الانفجار كان عنيفاً وسمع دويه في أرجاء واسعة من المناطق المجاورة، مما تسبب في أضرار مادية.