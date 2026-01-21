عاجل: نجاة القائد البارز في قوات العمالقة حمدي شكري من محاولة اغتيال في عدن (صور)

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

نجا القائد العسكري البارز، الشيخ حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة والسابع مشاة، ظهر اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في منطقة جعولة الواقعة شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مكتب القائد حمدي شكري ،إنه لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة، بينما تسبب الانفجار في إصابة عدد من أفراد حراسته الشخصية بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية واعلامية أن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة جعولة انفجرت ظهر اليوم لحظة مرور موكب القائد حمدي شكري.

وأكدت أن الانفجار كان عنيفاً وسمع دويه في أرجاء واسعة من المناطق المجاورة، مما تسبب في أضرار مادية.