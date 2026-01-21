محافظ عدن يرفع صور الرئيس العليمي في اجتماعاته ويناقش أولويات التنمية وتطوير القطاع الصحي وآلية لترقيم السيارات (صور)

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 253

ظهر محافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، لأول مرة في اجتماع في عدن اليوم الأربعاء، وخلفه صورة الرئيس رشاد العليمي، وسط مطالبات له ولبقية مسؤولي الدولة الظهور ببروتوكول موحد يتضمن الالتزام بهوية وعلم الدولة.

ومنذ تعيينه محافظا لعدن قبل أيام، لم يرفع شيخ لا علم اليمن ولا صور الرئيس في مكتبه، كما هو حال عضو مجلس القيادة عبدالرحمن المحرمي.

وبالعودة الى الاجتماع فقد ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم، مع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، انتصار مرشد، جملة من القضايا المتعلقة بالتخطيط التنموي، وسبل تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم مسار التنمية في المحافظة.

واستعرض اللقاء، بحضور وكيل أول محافظة عدن، نصر شاذلي، ووكيل المحافظة لشؤون التنمية، عدنان الكاف، أولويات المحافظة واحتياجاتها التنموية، والمشاريع المقترح تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وآليات التنسيق مع الجهات الداعمة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، عقد وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، اجتماعاً ضم رئيس الهيئة العليا للأدوية عبدالقادر البابكري، ونائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان، طارق الشعبي، جرى خلاله استعراض أوضاع القطاع الصحي في عدن، ومستوى توفير الأدوية، وجهود تعزيز الرقابة الدوائية، وآليات تنسيق العمل بين الجهات ذات الصلة في القطاع الصحي.

كما ناقش المحافظ شيخ، في لقاء آخر، مع مدير عام شرطة السير العقيد عدنان، عدداً من القضايا المتعلقة بتنظيم حركة المركبات في المحافظة، وآليات ترقيم السيارات، وأهمية ضبط هذا الجانب بما يسهم في تحسين النظام المروري وتعزيز السلامة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.