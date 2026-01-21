الرئيس العليمي يستدعي محافظي شبوة والمهرة إلى الرياض ويصدر عدة توجيهات

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

استدعى الرئيس اليمني رشاد العليمي إلى الرياض، محافظي شبوة والمهرة، شرق اليمن، للوقوف على المستجدات وتطبيع الأوضاع في المحافظتين.

وقالت وكالة سبأ: ''اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بمحافظي محافظتي المهرة محمد علي ياسر، وشبوة عوض بن الوزير، للاطلاع على المستجدات في المحافظتين، وجهود تطبيع الاوضاع، وخطط تحسين الخدمات، وتأمين المصالح العامة والخاصة، وتعزيز الامن والاستقرار''.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظي المهرة وشبوة الى تقارير موجزة حول الاوضاع العامة واحوال المواطنين في المحافظتين، واليات تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية، وبما يضمن وحدة القرار، وتكامل الجهود الأمنية والتنموية، وترسيخ حضور مؤسسات الدولة على كافة المستويات.

ووجه الرئيس قيادة السلطتين المحليتين في محافظتي المهرة وشبوة بمواصلة جهود تثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وتعزيز حضور مؤسساتها المدنية والأمنية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

كما وجه بضرورة رفع مستوى التنسيق مع كافة الاجهزة الحكومية في مجال مكافحة الارهاب، ومختلف الملفات الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري، والتواصل المستمر مع المجتمعات المحلية.

وفي الاجتماع أثني الرئيس على ما اثبتته محافظتا المهرة، وشبوة كنموذجين مهمين لقدرة الدولة على إدارة التحديات بالحكمة والمسؤولية، متى ما توفرت القيادة المحلية الواعية والانضباط المؤسسي.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بالإدارة الحكيمة التي انتهجتها قيادتا محافظتي المهرة وشبوة في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية، وتغليب منطق الدولة وسيادة القانون، ورفض منطق الفوضى، أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

و ثمن الرئيس دور القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي المهرة وشبوة، وانحيازها لحماية المواطنين، والسكينة العامة والحفاظ على الامن والاستقرار، مؤكدا دعم الدولة للمؤسسات النظامية المنضبطة، والاحتفاظ في ذات الوقت بحقها الكامل في مساءلة أي قيادات أو عناصر خارجة عن الأطر القانونية.

واعتبر رئيس مجلس القيادة ان محافظتي المهرة وشبوة، تمثلان ركيزتين أساسيتين لأمن اليمن واستقراره، وبعدا مهما في حماية أمن دول الجوار والممرات الحيوية، موضحا ان أي محاولات لزعزعة الاستقرار فيهما تندرج ضمن تهديدات أوسع تستهدف الدولة اليمنية، وأمن المنطقة بأسرها.

وعبر الرئيس عن تقديره واعتزازه بأبناء محافظتي المهرة وشبوة، مشيدا بمواقفهم الوطنية والمسؤولة إلى جانب الدولة، ووعيهم العالي بمخاطر محاولات جر محافظاتهم إلى العنف أو الفوضى، مؤكدا ان هذه المواقف الوطنية ستقابل بسياسات إنصاف وتنمية حقيقية تعكس تقدير الدولة لتضحيات وصبر مواطنيها.

كما عبر الرئيس عن بالغ تقديره لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم الثابت لأمن اليمن ووحدته واستقراره، وسلامة واراضيه.

واشاد في هذا السياق بالمشاريع التنموية الواعدة، وفي مقدمتها مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، باعتباره مشروعا استراتيجيا يخدم ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة، ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتخفيف الضغط على المرافق الخدمية.

كما أثني على التزام المملكة بدعم وتشغيل مستشفى شبوة وتجهيز عدد من المدارس النموذجية، مؤكدا أن هذه المشاريع تمثل ترجمة عملية للشراكة الأخوية الواعدة، وبناء النموذج في المحافظات المحررة.