طائرات حربية ستشتريها السعودية وتقدمها للحكومة اليمنية

قالت صحيفة لوس انجلس تايمز الأمريكية، إن السعودية تخطط لشراء طائرات حربية صينية عبر باكستان لتقديمها إلى الحكومة اليمنية.
وذكرت ان السعودية بدأت في إطار تحركاتها لإعادة التوازن في اليمن عقب التوتر مع إمارات، باتخاذ خطوات عملية لدعم الحكومة اليمنية عسكريًا وماليًا، شملت خططًا لشراء طائرات حربية لتسليمها إلى اليمن، إلى جانب الموافقة على دفع رواتب القوات الحكومية، في مسعى لتعزيز سيطرة الحكومة وتقويض نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، المنحل.
ووفق الصحيفة فالسعودية تخطط ايضا لتحالف عسكري مع مصر والصومال، كما تضغط لمنع إقامة قواعد إسرائيلية في أرض الصومال. وبدأت كذلك تقاربًا ملحوظًا مع تركيا.