اقتحامات وسيطرة وتقدم ميداني… قوات الأمن السورية تفرض حضورها داخل مخيم الهول بعد انسحاب قسد

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 178

فرضت قوات الأمن السورية، الأربعاء، سيطرتها الكاملة على مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، عقب انسحاب القوات الكردية منه، في تطور ميداني لافت يعكس تصاعد وتيرة التحركات الحكومية في المنطقة.

وأفاد مراسلون ميدانيون بأن وحدات من قوات الأمن نفذت اقتحاماً منظمـاً للمخيم، حيث فتحت البوابات الحديدية الرئيسية وتقدمت بآلياتها إلى الداخل، قبل أن تنتشر في محيطه ونقاطه الحيوية لتأمينه وفرض إجراءات الحراسة، وسط حالة استنفار أمني.

ويضم مخيم الهول نحو 24 ألف شخص، من بينهم أكثر من 6 آلاف أجنبي من نساء وأطفال ينتمون إلى عائلات عناصر تنظيم «داعش»، وينحدرون من 42 جنسية مختلفة، ما يجعله أحد أكثر الملفات الأمنية حساسية في شمال شرقي البلاد.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد أعلنت، الثلاثاء، انسحابها من المخيم باتجاه مناطق ذات غالبية كردية في محافظة الحسكة، حيث أكد قائدها مظلوم عبدي أن حماية تلك المناطق تمثل «خطاً أحمر»، داعياً في الوقت نفسه التحالف الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بشأن ملف معتقلي «داعش».

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة «قسد» في محافظتي الرقة ودير الزور، وإرسال تعزيزات عسكرية باتجاه الحسكة، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق وقف إطلاق النار، وحديث مسؤولين أكراد عن تعثر المفاوضات مع دمشق بشأن دمج القوات والمؤسسات ضمن إطار الدولة السورية.