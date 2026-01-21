اقتحامات وسيطرة وتقدم ميداني… قوات الأمن السورية تفرض حضورها داخل مخيم الهول بعد انسحاب قسد الكشف عن اسرار خبيثة خلف الحاويات المغلقة في محافظات شرق اليمن … دولة داخل الدولة وسجون لا تعترف بالقانون قرار من تركيا يعيد خلط الأوراق في بحر العرب وخليج عدن تقرير حقوقي يوثق 763 حالة اختطاف وسجونًا سرية في جنوب وشرق اليمن بإشراف إماراتي عودة الملاحة الجوية شرق اليمن: 3 مطارات تستأنف نشاطها بعد انسحاب الانتقالي من حضرموت والمهرة طبيب يحذر: هذه المسكنات قد تصيبك بالسكتة القلبية صداع ورم المخ- إليك مكان حدوثه في الرأس علاج التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية- هل هذا ممكن الكشف عن تفاصيل و نص ميثاق مجلس السلام برئاسة ترامب قناة فضائية حوثية تحتال على الحكومة البريطانية بغطاء إعلامي وهمي: خداع قانوني في قلب لندن وتمارس أنشطة استخباراتية من داخل مقهى
فرضت قوات الأمن السورية، الأربعاء، سيطرتها الكاملة على مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، عقب انسحاب القوات الكردية منه، في تطور ميداني لافت يعكس تصاعد وتيرة التحركات الحكومية في المنطقة.
وأفاد مراسلون ميدانيون بأن وحدات من قوات الأمن نفذت اقتحاماً منظمـاً للمخيم، حيث فتحت البوابات الحديدية الرئيسية وتقدمت بآلياتها إلى الداخل، قبل أن تنتشر في محيطه ونقاطه الحيوية لتأمينه وفرض إجراءات الحراسة، وسط حالة استنفار أمني.
ويضم مخيم الهول نحو 24 ألف شخص، من بينهم أكثر من 6 آلاف أجنبي من نساء وأطفال ينتمون إلى عائلات عناصر تنظيم «داعش»، وينحدرون من 42 جنسية مختلفة، ما يجعله أحد أكثر الملفات الأمنية حساسية في شمال شرقي البلاد.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد أعلنت، الثلاثاء، انسحابها من المخيم باتجاه مناطق ذات غالبية كردية في محافظة الحسكة، حيث أكد قائدها مظلوم عبدي أن حماية تلك المناطق تمثل «خطاً أحمر»، داعياً في الوقت نفسه التحالف الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بشأن ملف معتقلي «داعش».
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة «قسد» في محافظتي الرقة ودير الزور، وإرسال تعزيزات عسكرية باتجاه الحسكة، في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق وقف إطلاق النار، وحديث مسؤولين أكراد عن تعثر المفاوضات مع دمشق بشأن دمج القوات والمؤسسات ضمن إطار الدولة السورية.