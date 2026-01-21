قرار من تركيا يعيد خلط الأوراق في بحر العرب وخليج عدن

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

في خطوة لافتة تحمل أبعاداً استراتيجية، صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض انتشار القوات البحرية التركية في عدد من أهم الممرات المائية الدولية لعام إضافي، اعتباراً من انتهاء التفويض الحالي، وسط تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بتلك المنطقة الحساسة.

ويتيح القرار الجديد استمرار تواجد القطع البحرية التركية في نطاق جغرافي واسع يمتد من خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية، وصولاً إلى المناطق المفتوحة في بحر العرب والمناطق المجاورة، حيث تشهد هذه الممرات نشاطاً بحرياً كثيفاً وحساسية أمنية متزايدة.

ويأتي هذا التحرك ضمن إطار مشاركة أنقرة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة والسطو المسلح، وتأمين حركة السفن التجارية، وحماية خطوط الملاحة المرتبطة بتجارة الطاقة والإمدادات العالمية، في واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً وتأثيراً في الاقتصاد الدولي.

وأكدت المذكرة الرئاسية، التي نالت موافقة البرلمان بعد نقاشات موسعة، أن استمرار التواجد العسكري التركي يعكس حرص أنقرة على حماية مصالحها الوطنية، وتعزيز حضورها في معادلة الأمن البحري، إلى جانب دعم السلم والأمن الدوليين بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويُنظر إلى هذا القرار في توقيت يتزامن مع تصاعد الأهمية الجيوسياسية لمنطقة القرن الأفريقي وبحر العرب، في ظل تحولات إقليمية متسارعة وتنافس متنامٍ على النفوذ في الممرات البحرية الحيوية، ما يضفي على الخطوة التركية أبعاداً تتجاوز الجانب الأمني إلى حسابات استراتيجية أوسع.