اقتحامات وسيطرة وتقدم ميداني… قوات الأمن السورية تفرض حضورها داخل مخيم الهول بعد انسحاب قسد الكشف عن اسرار خبيثة خلف الحاويات المغلقة في محافظات شرق اليمن … دولة داخل الدولة وسجون لا تعترف بالقانون قرار من تركيا يعيد خلط الأوراق في بحر العرب وخليج عدن تقرير حقوقي يوثق 763 حالة اختطاف وسجونًا سرية في جنوب وشرق اليمن بإشراف إماراتي عودة الملاحة الجوية شرق اليمن: 3 مطارات تستأنف نشاطها بعد انسحاب الانتقالي من حضرموت والمهرة طبيب يحذر: هذه المسكنات قد تصيبك بالسكتة القلبية صداع ورم المخ- إليك مكان حدوثه في الرأس علاج التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية- هل هذا ممكن الكشف عن تفاصيل و نص ميثاق مجلس السلام برئاسة ترامب قناة فضائية حوثية تحتال على الحكومة البريطانية بغطاء إعلامي وهمي: خداع قانوني في قلب لندن وتمارس أنشطة استخباراتية من داخل مقهى
في خطوة لافتة تحمل أبعاداً استراتيجية، صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض انتشار القوات البحرية التركية في عدد من أهم الممرات المائية الدولية لعام إضافي، اعتباراً من انتهاء التفويض الحالي، وسط تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بتلك المنطقة الحساسة.
ويتيح القرار الجديد استمرار تواجد القطع البحرية التركية في نطاق جغرافي واسع يمتد من خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية، وصولاً إلى المناطق المفتوحة في بحر العرب والمناطق المجاورة، حيث تشهد هذه الممرات نشاطاً بحرياً كثيفاً وحساسية أمنية متزايدة.
ويأتي هذا التحرك ضمن إطار مشاركة أنقرة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة والسطو المسلح، وتأمين حركة السفن التجارية، وحماية خطوط الملاحة المرتبطة بتجارة الطاقة والإمدادات العالمية، في واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً وتأثيراً في الاقتصاد الدولي.
وأكدت المذكرة الرئاسية، التي نالت موافقة البرلمان بعد نقاشات موسعة، أن استمرار التواجد العسكري التركي يعكس حرص أنقرة على حماية مصالحها الوطنية، وتعزيز حضورها في معادلة الأمن البحري، إلى جانب دعم السلم والأمن الدوليين بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويُنظر إلى هذا القرار في توقيت يتزامن مع تصاعد الأهمية الجيوسياسية لمنطقة القرن الأفريقي وبحر العرب، في ظل تحولات إقليمية متسارعة وتنافس متنامٍ على النفوذ في الممرات البحرية الحيوية، ما يضفي على الخطوة التركية أبعاداً تتجاوز الجانب الأمني إلى حسابات استراتيجية أوسع.