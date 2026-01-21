عودة الملاحة الجوية شرق اليمن: 3 مطارات تستأنف نشاطها بعد انسحاب الانتقالي من حضرموت والمهرة

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عادت ثلاثة مطارات يمنية رئيسية إلى الخدمة خلال أيام قليلة، عقب استعادة الحكومة اليمنية السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة تعكس عودة الاستقرار النسبي وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية والجنوبية للبلاد.

وجاءت إعادة تشغيل المطارات بعد انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل من المحافظتين مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عقب سيطرته عليهما في أواخر عام 2025، حيث تمثل حضرموت والمهرة ما يقارب نصف المساحة الجغرافية لليمن.

مطار الريان الدولي

دشنت السلطة المحلية في حضرموت أولى الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان الدولي، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وذلك بعد فترة توقف بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأكد الخنبشي أن إعادة تشغيل المطار تمثل خطوة مهمة لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية وقوات درع الوطن في تأمين المطار وحماية منشآته، بما أسهم في إعادة افتتاحه وفق المعايير المعتمدة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد صالح بن نهيد أن مطار الريان يعد من أهم المطارات اليمنية نظرا لمكانته الإنسانية والخدمية والاقتصادية، وخدمته لقطاع واسع من المواطنين في حضرموت والمحافظات المجاورة.

مطار سيئون الدولي

وفي 13 يناير/كانون الثاني، استأنفت السلطات اليمنية تشغيل مطار سيئون الدولي برحلة جوية متجهة إلى القاهرة، بعد توقف دام قرابة شهر نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية خلال سيطرة المجلس الانتقالي.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري أن مطار سيئون يمثل شريانا حيويا للمنطقة، مشيرا إلى أن استئناف الرحلات جاء بعد جهود مكثفة من الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

مطار الغيضة في المهرة

كما نجحت السلطات المحلية في محافظة المهرة، في 11 يناير الجاري، بإعادة تشغيل مطار الغيضة الدولي، حيث استقبل المحافظ محمد علي ياسر أول رحلة جوية عقب توقف المطار بسبب التوترات الأمنية.

وأوضح المحافظ أن استئناف الرحلات يأتي ضمن مساعي السلطة المحلية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، بعد عودة الاستقرار الأمني إلى المحافظة الشرقية المحاذية لسلطنة عمان.

رحلات جديدة إلى سقطرى وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تدشين رحلات جوية تجارية مباشرة لأول مرة بين جزيرة سقطرى ومدينة جدة السعودية، في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، بعد أن كانت الرحلات مقتصرة على خط سقطرى – أبو ظبي.

ويأتي ذلك في ظل تغيرات متسارعة على خريطة السيطرة الجغرافية في اليمن، حيث باتت الحكومة اليمنية تفرض نفوذها على المحافظات الجنوبية والشرقية، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن، عقب تراجع دور المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان قياداته حلّ المجلس في التاسع من يناير الجاري.