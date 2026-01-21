طبيب يحذر: هذه المسكنات قد تصيبك بالسكتة القلبية

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 221

يميل العديد من الأشخاص إلى لتناول المسكنات لتخفيف الآلام الشائعة والمختلفة مثل الصداع، ورغم من فاعلية هذه المسكنات الفورية، إلا أن الإفراط فيها يؤثر سلباً على الصحة، لذا يجب تناولها بحذر ووفق جرعات محددة تحت إشراف طبي لتجنب المضاعفات.

في هذا الشأن، يُنصح الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، بتجنب الإفراط في تناول المسكنات لتأثيرها السلبي على الصحة بشكل عام من بينها القلب

ما هى أضرار الإفراط في المسكنات على القلب؟

الإفراط في تناول المسكنات قد تتسبب بشكل مباشر في بعض جلطات القلب، والشرايين التاجية، بالإضافة إلى دورها في ارتفاع ضغط الدم المعروف بالقاتل الصامت الذي ينصح باكتشافه مبكرًا لتجنب حدوث المضاعفات.

لذا من الضروري تناول المسكنات تحت إشراف طبي، فضلأ عن فحص أسباب ما وراء الألم، وتناول أدوية المسكنات فترة محددة، ويتم التوقف عن تناوله، لأن الإفراط في تناوله لفترات طويلة، تتسبب في أثار الجانبية على القلب، بالإضافة إلى مشاكل الكلى.

من الضروري أيضًا فحص دوري لضغط الدم، للتأكد من عدم ارتفاع معدلاته، بالإضافة إلى تجنب تناول المسكنات بطريقة عشوائيه، وهذا يمكن أن يحمي القلب من الجلطات والسكتات الدماغية.

ما هى أنواع أمراض القلب؟

ووفقًا لما جاء بموقع cleveland clinic تشمل أنواع أمراض القلب ما يلي:

1- أمرض الشريان التاجي : تتسبب الترسبات الدهنية في تضييق الأوعية الدموية في القلب.

2- عدم انتظام ضربات القلب: يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى منع قلبك من النبض بطريقة منسقة.

3- أمراض صمامات القلب: الصمامات الضيقة جدًا أو التي لا تغلق بشكل صحيح تقلل من تدفق الدم.

4- اعتلال عضلة القلب : لا تستطيع عضلة القلب المتصلبة أو السميكة ضخ الدم بشكل جيد.

5- فشل القلب : لا يستطيع قلبك ضخ الدم بشكل كافٍ لمواكبة احتياجات جسمك.

6- أمراض القلب الخلقية: مشاكل في كيفية تكوين القلب قبل الولادة تمنع تدفق الدم الطبيعي.

7- مشاكل غشاء التامور: وهو الكيس المتصلب أو الملتهب ( غشاء التامور ) المحيط بالقلب يضغط على القلب.

ما هى أعراض أمراض القلب؟

تشمل الأعراض الأولى لأمراض القلب ألم الصدر، وضيق التنفس، وتورم الساقين، والإرهاق، والدوار، والإغماء، ولكن قد تختلف أعراض أمراض القلب باختلاف نوع المرض، وتشمل أعراض أمراض القلب ما يلي:

1- خفقان القلب أو تسارع ضرباته وهو ما يسمى بـ خفقان القلب.

2- التعرق والحمى

3- ألم في الرقبة

4- حرقة المعدة أو عسر الهضم

5- الغثيان أو القيء

6- صعوبة في النوم