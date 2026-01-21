آخر الاخبار

صداع ورم المخ- إليك مكان حدوثه في الرأس

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 136

ورم المخ هو عبارة عن حالة نمو غير طبيعية في خلايا الدماغ، وتشبه كتلة من الخلايا المتجمعة سواء في المخ أو حوله، وتسمى أورام النخاع الشوكي، أو أورام الجهاز العصبي المركزي، وينتج عنها صداع شديد في الرأس.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، إجابة حول أين يحدث صداع ورم المخ في الرأس؟ بحسب "clevelandclinic" و"webmd".

ما مكان حدوث الصداع الناتج عن ورم المخ؟

في الأغلب تتوقف أعراض ألم ورم المخ من صداع وخلافه، على حسب موقع الورم، فإذا كان في مؤجرة الرأس، قد يسبب صداع في مؤخرة الرأس، مصحوبًا بألم في الرقبة.

ويحدث الصداع أو تزداد حدته بالرأس في الصباح، وقد تتكرر هذه النوبات لكن على مدار اليوم، ويوصف الصداع الناتج عن الورم عالبًا بأنه شبيه أو الصداع الناتج عن التوتر، أو الصداع النصفي.

لا يتوقف الأمر على الصداع فقط، بل يكون مصحوبًا بغثيان وقيء، وتشوش في الرؤية، أو حدوث فقدان في الرؤية الجانبية، مع الشعور بفقدان الشعور بمدى حركة الذارعين أو الساقين، مع صعوبة في التحدث وكذا صعوبة في اتزان الجسم، مع النسيان وحدوث مشكلات في الذاكرة.

كيف يمكن التصدي لصداع ورم المخ؟

الصداع الناتح عن ورم المخ، يمكن مواجهته باتباع بعض السلوكيات البسيطة، والتي منها تغير نمط اليوم، مع تغيرات في الشخصية أو السلوك.ما أنواع أورام المخ؟يوجد نوعان من أورام المخ، منها الحميد والآخر الخبيث، فالحميد أعراضه ممثلة في التالي:

- الأورام الحبلية، وهذه الأورام بطيئة النمو عادةً في قاعدة الجمجمة والجزء السفلي من العمود الفقري.

  • أورام القحف البلعومية، وتنشأ من الغدة النخامية، وهي أورام يصعب استئصالها بسبب موقعها.
  • - الأورام العقدية وهي نادرة تتشكل في الخلايا العصبية.
  • - الأورام السحائية، وهي أكثر أنواع أورام الدماغ الأولية شيوعًا.
  • - الأورام الصنوبرية.
  • - أورام الغدة النخامية، وموجودة في قاعدة الدماغ.
  • أما بالنسبة لأورام الدماغ الخبيثة، فأنواعها تتمثل في التالي:
  • - الورم النجمي.- الأورام البطانية العصبية.- الورم الأرومي الدبقي.- الورم الدبقي قليل التغصن.
  • - الورم النخاعي.
  • ما أعراض أورام المخ؟
  • - صداع.- نوبات صرع.- صعوبة في التفكير.
  • - صعوبة في التحدث.- تغيرات في الشخصية.- مشاكل في التوازن أو دوار.- مشاكل في الرؤية والسمع.- تنميل الوجه.- الغثيان أو القيء.- الارتباك.
  • ما علاج ورم المخ؟
  • يعتمد علاج الورم على تحديد موقع الورم وحجمه ونوعه، وعدد الأورام، وعمر المريض، وصحته العامة.وفي العادة يكمن العلاج في استئصال الأورام الحميدة عن طريق الجراحة، وهي لا تعود للظهور في الغالب، أم الورم الخبيث علاجه يتمثل على حسب تشخيص الطبيب، سواء كان الاعتماد سيكون على العلاج الإشعاعي، الكيميائي، أو المناعي، أو الموجه
