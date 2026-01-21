صداع ورم المخ- إليك مكان حدوثه في الرأس

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ورم المخ هو عبارة عن حالة نمو غير طبيعية في خلايا الدماغ، وتشبه كتلة من الخلايا المتجمعة سواء في المخ أو حوله، وتسمى أورام النخاع الشوكي، أو أورام الجهاز العصبي المركزي، وينتج عنها صداع شديد في الرأس.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، إجابة حول أين يحدث صداع ورم المخ في الرأس؟ بحسب "clevelandclinic" و"webmd".

ما مكان حدوث الصداع الناتج عن ورم المخ؟

في الأغلب تتوقف أعراض ألم ورم المخ من صداع وخلافه، على حسب موقع الورم، فإذا كان في مؤجرة الرأس، قد يسبب صداع في مؤخرة الرأس، مصحوبًا بألم في الرقبة.

ويحدث الصداع أو تزداد حدته بالرأس في الصباح، وقد تتكرر هذه النوبات لكن على مدار اليوم، ويوصف الصداع الناتج عن الورم عالبًا بأنه شبيه أو الصداع الناتج عن التوتر، أو الصداع النصفي.

لا يتوقف الأمر على الصداع فقط، بل يكون مصحوبًا بغثيان وقيء، وتشوش في الرؤية، أو حدوث فقدان في الرؤية الجانبية، مع الشعور بفقدان الشعور بمدى حركة الذارعين أو الساقين، مع صعوبة في التحدث وكذا صعوبة في اتزان الجسم، مع النسيان وحدوث مشكلات في الذاكرة.

كيف يمكن التصدي لصداع ورم المخ؟

الصداع الناتح عن ورم المخ، يمكن مواجهته باتباع بعض السلوكيات البسيطة، والتي منها تغير نمط اليوم، مع تغيرات في الشخصية أو السلوك.ما أنواع أورام المخ؟يوجد نوعان من أورام المخ، منها الحميد والآخر الخبيث، فالحميد أعراضه ممثلة في التالي:

- الأورام الحبلية، وهذه الأورام بطيئة النمو عادةً في قاعدة الجمجمة والجزء السفلي من العمود الفقري.