علاج التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية- هل هذا ممكن

بعض من تنتابهم التهاب المسالك البولية، قد يلجأون إلى استخدام المضادات الحيوية للتخلص من الالتهاب، إلا أن هناك طرق منزلية تساهم في الشفاء دون الحاجة للمضادات الحيوية.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السياق التالي، هل هل يمكن الشفاء من التهاب المسالك البولية بدون أدوية؟ بحسب "health".
هل التهاب المسالك البولية تعالج دون مضادات حيوية؟
قد تشمل العلاجات المنزلية لالتهاب المسالك البولية، الآتي: