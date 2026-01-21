علاج التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية- هل هذا ممكن

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

بعض من تنتابهم التهاب المسالك البولية، قد يلجأون إلى استخدام المضادات الحيوية للتخلص من الالتهاب، إلا أن هناك طرق منزلية تساهم في الشفاء دون الحاجة للمضادات الحيوية.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السياق التالي، هل هل يمكن الشفاء من التهاب المسالك البولية بدون أدوية؟ بحسب "health".

هل التهاب المسالك البولية تعالج دون مضادات حيوية؟

قد تشمل العلاجات المنزلية لالتهاب المسالك البولية، الآتي: