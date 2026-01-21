علاج التهاب المسالك البولية بدون مضادات حيوية- هل هذا ممكن

آخر الاخبار

الأربعاء 21 يناير-كانون الثاني 2026
 بعض من تنتابهم التهاب المسالك البولية، قد يلجأون إلى استخدام المضادات الحيوية للتخلص من الالتهاب، إلا أن هناك طرق منزلية تساهم في الشفاء دون الحاجة للمضادات الحيوية.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السياق التالي، هل هل يمكن الشفاء من التهاب المسالك البولية بدون أدوية؟ بحسب "health".

هل التهاب المسالك البولية تعالج دون مضادات حيوية؟

قد تشمل العلاجات المنزلية لالتهاب المسالك البولية، الآتي:

  • وضع كمادات دافئة على البطن لتخفيف الألم.
  • - شرب الكثير من السوائل، إذ يساعد شرب كميات كبيرة من الماء في علاج التهاب المسالك البولية النشط والوقاية من العدوى المستقبلية.
  • - تجربة مكملات التوت البري، فهي لا تعالج التهابات المسالك البولية، ولكنها قد تساعد في الوقاية منه، إذ إنه يحتوي على البروانثوسيانيدين، الذي يمنع هذه المواد الكيميائية البكتيريا من الالتصاق بالخلايا المبطنة للمسالك البولية.
  • - تناول مسكنًا للألم بدون وصفة طبية.
  • - تناول فيتامين سي، يتناول بعض الناس للفيتامين سي، الذي يحتوي على حمض الأسكوربيك، للوقاية من التهابات المسالك البولية، لأن فيتامين سي قد يزيد من حموضة البول، مما قد يمنع نمو البكتيريا.
  • - التبول بشكل متكرر، فالتبول كل أربع ساعات، حتى لو لم تشعر بالحاجة إلى التبول، يساعد على طرد البكتيريا التي تسبب التهابات المسالك البولية، وحبس البول ليس فكرة جيدة فكلما طالت مدة حبس البول، زادت فرصة البكتيريا للالتصاق بجدار المسالك البولية والتسبب في العدوى.
  • في هذه الحالةنصائح لمنع العدوى بالتهاب المسالك البولية
  • - تجنبي استخدام الغسول المهبلي.
  • - الحفاظ على نظافة المنطقة التناسلية، بما في ذلك قبل وبعد النشاط الجنسي.
  • - ارتداء ملابس فضفاضة، لأن الملابس الضيقة قد تزيد من تهيج المسالك البولية.
  • - ارتداء ملابس داخلية قطنية.
  • - تغيير الملابس المبللة أو المتعرقة بسرعة لتخفيف الانزعاج والوقاية من التهابات المسالك البولية.
  • - التنظيف الجيد بعد التبول، ويفضل أن يكون المسح من الأمام إلى الخلف لمنع دخول البكتيريا البرازية إلى مجرى البول
