قناة فضائية حوثية تحتال على الحكومة البريطانية بغطاء إعلامي وهمي: خداع قانوني في قلب لندن وتمارس أنشطة استخباراتية من داخل مقهى

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

كشف تحقيق صحفي بريطاني إن جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن تمكنت، على مدى أكثر من عقد، من الحفاظ على وجود قانوني في العاصمة البريطانية لندن عبر تسجيل قناتها التلفزيونية الرئيسية «المسيرة» كشركة بواجهة قانونية، مستخدمة عنوانًا بريديًا داخل مقهى في غرب المدينة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال البريطانية، فإن قناة «المسيرة» مسجلة لدى هيئة تسجيل الشركات البريطانية (Companies House) منذ سبتمبر أيلول 2014 تحت اسم Almassira TV Channel Ltd، في خطوة قال التقرير إنها وفرت لجماعة الحوثي غطاءً قانونيًا للبقاء داخل المملكة المتحدة.

وأضاف التحقيق الذي ترجمة موقع مأرب برس أن الشركة تُدار من شخصيات قيادية في القناة، من بينهم مديرها العام عمار الحمزي، مشيرًا إلى أن هذا الهيكل القانوني أثار مخاوف لدى خبراء أمنيين بشأن احتمالات تمويل غير مشروع، وتسهيل الحصول على تأشيرات دخول، واستخدام النشاط الإعلامي كغطاء لأغراض استخباراتية.

ونقلت الصحيفة عن خبير استخباراتي قوله إن تسجيل كيان إعلامي في بريطانيا يمنح ممثلي الحوثيين مبررًا قانونيًا للسفر، وقد يُستغل في أنشطة مراقبة وجمع معلومات، في ظل عدم تصنيف الجماعة منظمة إرهابية في بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان هاكيت، الضابط السابق في استخبارات سلاح مشاة البحرية الأميركية، إن وجود شركة مسجلة في بريطانيا «يسهّل اجتياز إجراءات التأشيرات والتدقيق المرتبط بها»، مضيفًا أن زيارات عناصر الجماعة لا تقتصر، بحسب تقديره، على نشاط إعلامي، بل قد تشمل التواصل مع شبكات قائمة أو بناء علاقات جديدة ذات طابع استخباراتي تخدم الحوثيين وحلفاءهم.

وذكر التحقيق أن العنوان المسجل للشركة يقع في منطقة هانغر لين غرب لندن، وهو عنوان يعود فعليًا إلى مقهى ضمن صف متاجر، دون وجود نشاط ظاهر للقناة في الموقع. ونقلت الصحيفة عن صاحب المقهى قوله إنه يتلقى مراسلات لشركات مسجلة على العنوان من دون أن يكون لها وجود فعلي.

وأظهرت سجلات الشركات أن أصول الشركة لم تتجاوز 200 جنيه إسترليني منذ تسجيلها، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وبحسب السجلات، يُدرج كل من عمار الحمزي ويوسف أحمد المؤيد، المقيم في لبنان، كمديرين للشركة، فيما يظهر اسم إبراهيم الدليمي، السفير الحوثي لدى إيران وعضو المجلس السياسي للجماعة، كمدير سابق.

وتُعد «المسيرة» المنصة الإعلامية الرئيسية للحوثيين، الذين يسيطرون منذ عام 2015 على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وتربطهم علاقات وثيقة بإيران وحلفائها في المنطقة، من بينهم حزب الله.

وأشار التحقيق إلى أن القناة تبث مواد تتضمن مشاهد لهجمات على سفن في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إلى جانب محتوى يعكس مواقف إيران وحزب الله، في وقت تشارك فيه بريطانيا في جهود دولية لحماية الملاحة البحرية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن تسجيل شركات إعلامية في أوروبا يمنح الحوثيين غطاءً لفتح حسابات مصرفية وتنفيذ أنشطة أخرى، محذرين من أن غياب تصنيف الجماعة منظمة إرهابية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتيح لها هامشًا أوسع للتحرك.