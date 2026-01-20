آخر الاخبار

لقاء رياضي استثنائي يجمع الرئيس التركي بالنجم الأمريكي شاكيل أونيل من المدرجات إلى السجن… القضاء المغربي يحكم على مشجع جزائري بالسجن والغرامة الرئاسة التركية: أردوغان يتلقى دعوة أمريكية ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام بغزة ماذا بعد تراجع النفوذ الإماراتي في اليمن وهزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي؟ تعرف على النص الكامل لميثاق «مجلس السلام» الذي اقترحه ترامب اللواء سلطان العرادة يبحث مع الحكومة البريطانية دعم المسار السياسي وخفض التصعيد في اليمن الحوثيون ينتزعون طلاب الثانوية من مقاعد الدراسة إلى معسكرات التدريب تمهيدا لنقلهم لجبهات الحرب ماذا قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان عن حل القضية الجنوبية وحزمة المشاريع التنموية في اليمن؟ الأزمة المالية تضرب بنك اليمن الدولي: انهيار وظيفي يبدأ يناير 2026 قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا

لقاء رياضي استثنائي يجمع الرئيس التركي بالنجم الأمريكي شاكيل أونيل

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول
عدد القراءات 180

لعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كرة السلة مع النجم السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين شاكيل أونيل.

جاء ذلك خلال لقائهما، الثلاثاء، في مركز توركسل لتطوير لعبة كرة السلة في مدينة إسطنبول.

وعقب الانتهاء، وقع الرئيس أردوغان والنجم أونيل على الكرات التي لعبوا بها، والتقطا صورا تذكارية مع الرياضيين الشباب.

وحضر الفعالية وزيرا العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان، والشباب والرياضة عثمان أشقن باك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وشخصيات حزبية ورياضية بارزة.

            
إقراء أيضاً
من المدرجات إلى السجن… القضاء المغربي يحكم على مشجع جزائري بالسجن والغرامة
قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا
المغرب يعلن خطوات قانونية ضد أحداث نهائي الرباط.. والسنغال متهم بالفوضى والانسحا
نهائي مثير ينتهي بتتويج السنغال بكأس أمم أفريقيا على حساب المغرب
ثامن فوز في تسع مباريات… إنتر يواصل سلسلة الانتصارات بفضل مارتينيز
مدرب المغرب: مواجهة السنغال اختبار صعب… والتفاصيل ستحسم اللقب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول