لقاء رياضي استثنائي يجمع الرئيس التركي بالنجم الأمريكي شاكيل أونيل

لعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كرة السلة مع النجم السابق في الدوري الأمريكي للمحترفين شاكيل أونيل.
جاء ذلك خلال لقائهما، الثلاثاء، في مركز توركسل لتطوير لعبة كرة السلة في مدينة إسطنبول.
وعقب الانتهاء، وقع الرئيس أردوغان والنجم أونيل على الكرات التي لعبوا بها، والتقطا صورا تذكارية مع الرياضيين الشباب.
وحضر الفعالية وزيرا العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان، والشباب والرياضة عثمان أشقن باك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وشخصيات حزبية ورياضية بارزة.