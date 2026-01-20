لقاء رياضي استثنائي يجمع الرئيس التركي بالنجم الأمريكي شاكيل أونيل من المدرجات إلى السجن… القضاء المغربي يحكم على مشجع جزائري بالسجن والغرامة الرئاسة التركية: أردوغان يتلقى دعوة أمريكية ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام بغزة ماذا بعد تراجع النفوذ الإماراتي في اليمن وهزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي؟ تعرف على النص الكامل لميثاق «مجلس السلام» الذي اقترحه ترامب اللواء سلطان العرادة يبحث مع الحكومة البريطانية دعم المسار السياسي وخفض التصعيد في اليمن الحوثيون ينتزعون طلاب الثانوية من مقاعد الدراسة إلى معسكرات التدريب تمهيدا لنقلهم لجبهات الحرب ماذا قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان عن حل القضية الجنوبية وحزمة المشاريع التنموية في اليمن؟ الأزمة المالية تضرب بنك اليمن الدولي: انهيار وظيفي يبدأ يناير 2026 قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا
قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى “مجلس السلام”، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور على منصة إكس “في 16 كانون الثاني/يناير، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته مؤسس مجلس السلام، دعوة لرئيسنا رجب طيب أردوغان ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام”.
وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب.
وأُعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عضوا في “المجلس التنفيذي لغزة”، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.
وأعربت أنقرة عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية لتنفيذ اتفاق غزة، وكذلك في جهود إعادة إعمار القطاع المُحاصر الذي دمّرته سنتان من القصف الإسرائيلي.