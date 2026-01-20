الرئاسة التركية: أردوغان يتلقى دعوة أمريكية ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام بغزة

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

قالت الرئاسة التركية اليوم ‌السبت ‌إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى “مجلس السلام”، المُكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور على منصة إكس “في 16 كانون الثاني/يناير، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته مؤسس مجلس السلام، دعوة لرئيسنا رجب طيب أردوغان ليكون عضوا مؤسسا في مجلس السلام”.

وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة عن بعض أعضاء المجلس الذي سيرأسه ترامب. ‍

وأُعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عضوا في “المجلس التنفيذي لغزة”، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، ‌ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وأعربت أنقرة عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية لتنفيذ اتفاق غزة، وكذلك في جهود إعادة إعمار القطاع المُحاصر الذي دمّرته سنتان من القصف الإسرائيلي.