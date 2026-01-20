اللواء سلطان العرادة يبحث مع الحكومة البريطانية دعم المسار السياسي وخفض التصعيد في اليمن

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 211

بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".

وخلال اللقاء، شدد العرادة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومساندة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على المسار السياسي، بما يحمي مؤسسات الدولة ويعزز الأمن والاستقرار.

كما أشاد بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في احتواء التصعيد، لا سيما في المحافظات الشرقية، وبالدعم السياسي والاقتصادي المقدم لليمن، ومنه الدعم التنموي الأخير البالغ نحو 600 مليون دولار، بينها 90 مليون دولار خُصصت لمرتبات موظفي الدولة.

من جانبها، جددت السفيرة البريطانية التزام المملكة المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرصها على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مثمنة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.