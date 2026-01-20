اللواء سلطان العرادة يبحث مع الحكومة البريطانية دعم المسار السياسي وخفض التصعيد في اليمن الحوثيون ينتزعون طلاب الثانوية من مقاعد الدراسة إلى معسكرات التدريب تمهيدا لنقلهم لجبهات الحرب ماذا قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان عن حل القضية الجنوبية وحزمة المشاريع التنموية في اليمن؟ الأزمة المالية تضرب بنك اليمن الدولي: انهيار وظيفي يبدأ يناير 2026 قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا السفير المصري يؤكد للزنداني وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره أول رد لوزارة الدفاع الإماراتية حول فضيحة السجون السرية والمتفجرات التي خلفتها بعد طرد قواتها من حضرموت إسقاط علم الإنفصال من شعار قوات ''الحزام الأمني'' وتغيير اسمها قادة ومسؤولون دعاهم ترامب إلى مجلس السلام بشأن غزة حرب طاحنة شمال سوريا.. تقدّم واسع للجيش السوري وانهيار تفاهمات دمشق و قسد تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تصعيداً غير مسبوق
بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".
وخلال اللقاء، شدد العرادة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومساندة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على المسار السياسي، بما يحمي مؤسسات الدولة ويعزز الأمن والاستقرار.
كما أشاد بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في احتواء التصعيد، لا سيما في المحافظات الشرقية، وبالدعم السياسي والاقتصادي المقدم لليمن، ومنه الدعم التنموي الأخير البالغ نحو 600 مليون دولار، بينها 90 مليون دولار خُصصت لمرتبات موظفي الدولة.
من جانبها، جددت السفيرة البريطانية التزام المملكة المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرصها على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مثمنة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.