ماذا قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان عن حل القضية الجنوبية وحزمة المشاريع التنموية في اليمن؟

قال مجلس الوزراء السعودي إنه يتابع الجهود المبذولة تجاه مستقبل القضية الجنوبية، عبر مؤتمر الرياض، بهدف التوصل إلى تصور شامل للحلول العادلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ويعالج جذور الصراع ضمن مسار سياسي منظم ومدعوم إقليميًا ودوليًا.
عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة ناقش خلالها جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن والمساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة المستمرة.
وأكد مجلس الوزراء أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة من المشاريع والبرامج التنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية يأتي امتدادًا لمواقفها الثابتة في دعم الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية والخدمية على مختلف الأصعدة.
وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025 وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، تأكيدًا لريادة المملكة وسجلها الحافل بالعطاء ومدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.