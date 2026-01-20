ماذا قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان عن حل القضية الجنوبية وحزمة المشاريع التنموية في اليمن؟ الأزمة المالية تضرب بنك اليمن الدولي: انهيار وظيفي يبدأ يناير 2026 قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا السفير المصري يؤكد للزنداني وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره أول رد لوزارة الدفاع الإماراتية حول فضيحة السجون السرية والمتفجرات التي خلفتها بعد طرد قواتها من حضرموت إسقاط علم الإنفصال من شعار قوات ''الحزام الأمني'' وتغيير اسمها قادة ومسؤولون دعاهم ترامب إلى مجلس السلام بشأن غزة حرب طاحنة شمال سوريا.. تقدّم واسع للجيش السوري وانهيار تفاهمات دمشق و قسد تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تصعيداً غير مسبوق هجوم روسي واسع يُغرق كييف في الظلام ويقطع المياه والتدفئة عن آلاف المنازل الذهب يخترق مستوى 4700 دولار والفضة قرب مستويات تاريخية
قال بنك اليمن الدولي، الذي يعمل في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إنه قرر تقليص عدد موظفيه بسبب ظروف استثنائية أدت إلى توقف كامل لأنشطته المصرفية وتراجع نشاطه العام.
ونقلت إدارة الموارد البشرية في بيان رسمي أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الخيارات الممكنة لتجنب اتخاذ هذه الخطوة، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع الحالية فرض على الإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء.
وأضاف البيان أن تنفيذ قرار التقليص سيبدأ اعتبارًا من يناير كانون الثاني 2026، موضحًا أن الخطوة لا ترتبط بتقييم أداء الموظفين، وإنما تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة البنك وإدارته.
وأوضح البنك أنه سيتيح للموظفين المتأثرين خيار الحصول على إجازة مفتوحة دون أجر لمدة عام، على أن تستمر هذه الإجازة حتى تحسن الوضع المالي. وأضاف أنه في حال استمرار الصعوبات المالية، سيتم المضي في إجراءات إنهاء خدمة الموظفين المشمولين بالقرار بشكل نهائي.
ويرى اقتصاديون أن تدهور أوضاع القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعود إلى سياسات مالية ونقدية مشددة فرضتها المليشيا خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القيود على التحويلات، والتدخل في عمل البنوك، والانقسام القائم في النظام المصرفي بين صنعاء وعدن. وأضافوا أن هذه الإجراءات أدت إلى شلل واسع في النشاط المصرفي، وفقدان الثقة بالقطاع، وتراجع السيولة، ما دفع عددًا من البنوك إلى تقليص عملياتها أو تعليقها بالكامل.