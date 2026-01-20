ماذا قال مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان عن حل القضية الجنوبية وحزمة المشاريع التنموية في اليمن؟ الأزمة المالية تضرب بنك اليمن الدولي: انهيار وظيفي يبدأ يناير 2026 قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا السفير المصري يؤكد للزنداني وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره أول رد لوزارة الدفاع الإماراتية حول فضيحة السجون السرية والمتفجرات التي خلفتها بعد طرد قواتها من حضرموت إسقاط علم الإنفصال من شعار قوات ''الحزام الأمني'' وتغيير اسمها قادة ومسؤولون دعاهم ترامب إلى مجلس السلام بشأن غزة حرب طاحنة شمال سوريا.. تقدّم واسع للجيش السوري وانهيار تفاهمات دمشق و قسد تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تصعيداً غير مسبوق هجوم روسي واسع يُغرق كييف في الظلام ويقطع المياه والتدفئة عن آلاف المنازل الذهب يخترق مستوى 4700 دولار والفضة قرب مستويات تاريخية
احتل المغرب المرتبة الثامنة في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ترتيب وضعه أيضا الأفضل عربيا عبر التاريخ.
وفي أحدث تصنيف نشره الفيفا على موقعه الإلكتروني، الاثنين، تصدر المغرب لائحة الدول العربية والإفريقية بالمركز الثامن عالميا.
ويعد هذا التصنيف الأفضل عربيا بعدما وصلت مصر للمرتبة الـ9 عام 2010.
واحتفظ المنتخب الإسباني بصدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية برصيد 1877.18 نقطة.
وتفوق "لا روخا" بفارق ضئيل على بطل العالم المنتخب الأرجنتيني الذي احتل الوصافة برصيد 1873.33 نقطة، في حين جاءت فرنسا ثالثة برصيد 1970 نقطة.
ولم يتغير الحال أيضا على مراكز باقي القائمة، حيث ظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، والبرازيل خامسا، والبرتغال سادسا، وهولندا سابعا.
وتفوق المغرب برصيد 1736.57 نقطة على بلجيكا التاسعة وألمانيا العاشرة.
وارتقت الجزائر إلى المركز الـ28، والثانية عربيا ثم مصر في المركز 31 تلتها تونس 47.
والأحد، توج المنتخب السنغالي بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بهدف على نظيره المغربي، المضيف، بعد وقت إضافي، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، في المباراة النهائية.
واستضاف المغرب النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبا.