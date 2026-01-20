قفزة غير مسبوقة لمنتخب المغرب في تصنيف الفيفا

الثلاثاء 20 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 213

احتل المغرب المرتبة الثامنة في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ترتيب وضعه أيضا الأفضل عربيا عبر التاريخ.

وفي أحدث تصنيف نشره الفيفا على موقعه الإلكتروني، الاثنين، تصدر المغرب لائحة الدول العربية والإفريقية بالمركز الثامن عالميا.

ويعد هذا التصنيف الأفضل عربيا بعدما وصلت مصر للمرتبة الـ9 عام 2010.

واحتفظ المنتخب الإسباني بصدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية برصيد 1877.18 نقطة.

وتفوق "لا روخا" بفارق ضئيل على بطل العالم المنتخب الأرجنتيني الذي احتل الوصافة برصيد 1873.33 نقطة، في حين جاءت فرنسا ثالثة برصيد 1970 نقطة.

ولم يتغير الحال أيضا على مراكز باقي القائمة، حيث ظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع، والبرازيل خامسا، والبرتغال سادسا، وهولندا سابعا.

وتفوق المغرب برصيد 1736.57 نقطة على بلجيكا التاسعة وألمانيا العاشرة.

وارتقت الجزائر إلى المركز الـ28، والثانية عربيا ثم مصر في المركز 31 تلتها تونس 47.

والأحد، توج المنتخب السنغالي بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بهدف على نظيره المغربي، المضيف، بعد وقت إضافي، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، في المباراة النهائية.

واستضاف المغرب النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبا.